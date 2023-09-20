В ЦБ выступили против предложений Минфина по валютному контролю

Минфин предложил меры контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные страны

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве России обсуждают возможность ввести ряд мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин предложил такие меры, в Банке России выступают против.

"У нас были введены достаточно серьезные меры валютного контроля в начале 2022 года, которые затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, поэтапно были смягчены. В настоящий момент разработаны и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, поскольку меры еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них будут в итоге реализованы, и которые позволили бы на временной основе - понятно, что долгосрочно курс рубля зависит от макроэкономических факторов, о которых говорил Алексей Борисович (Заботкин, зампред ЦБ - ИФ) - ну а временные колебания валютный контроль в состоянии сдерживать", - сказал Моисеев на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовым рынкам.

"Соответственно, направлены эти меры (...) в первую очередь на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны. К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны и при чем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - сказал замминистра.

По его словам, Минфин подготовил ряд предложений по этому поводу, они сейчас обсуждаются.

"Надеюсь, в скором времени мы сможем объявить широкой общественности об этих решениях, которые были приняты, будут эти меры вводиться или нет", - отметил Моисеев.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в очередной раз отметил, что Банк России против введения новых ограничений. "В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно в логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас (другими странами - ИФ) в рамках санкций", - сказал он.