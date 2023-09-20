Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 сентября в 0,8%

Дизельное топливо подорожало на 2% при снижении производства

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России с 12 по 18 сентября продолжил плавно ускоряться, составив 0,8% после роста на 0,7% с 5 по 11 сентября и на 0,5% на неделе до этого, сообщил Росстат в среду.

По отношению к началу года цены на бензин на 18 сентября повысились на 9,4% при общей инфляции за этот период в 4,03%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 18 сентября составляла 55,65 руб. (на 11 сентября - 55,21 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 51,41 руб. (51,02 руб.), АИ-95 - 56,24 руб. (55,77 руб.), АИ-98 - 67,89 руб. (67,37 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 12 по 18 сентября поднялись на 2% после того, с 5 по 11 сентября росли на 1,7%, с 29 августа по 4 сентября - на 1,3%. С начала года ДТ подорожало на 9,4%. Средняя цена ДТ в стране на 18 сентября составила 63,96 руб. за литр (на 11 сентября - 62,64 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 11 по 17 сентября, по данным Росстата, снизилось на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 780,6 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 0,5% - до 1 млн 572,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).