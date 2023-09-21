Акции ТМК подешевели на 5,7% на новостях об SPO

Фото: "Интерфакс"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) подешевели в начале торгов на "Московской бирже" на 5,7% (до 215,04 рубля за штуку) на новостях о продаже на бирже 1,5% акций компании в рамках SPO в ценовом диапазоне 205-235 рублей.

На торгах в среду акции ТМК подешевели на 4,5% и закрылись на отметке 227,98 рубля.

ПАО "Трубная металлургическая компания" начинает вторичное публичное размещение акций на "Московской бирже": основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" - в рамках SPO продаст 1,5% (15 млн штук) акций. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 рублей за одну ценную бумагу, говорится в сообщении ТМК. Таким образом, объем сделки может составить 3,075-3,525 млрд рублей. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 21 по 28 сентября включительно.

Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 29 сентября, ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона.

Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения.

После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.

Привлеченные ТМК в ходе размещения дополнительного выпуска акций денежные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели, говорится в сообщении.

Через полгода после SPO его участникам будет предоставлена оферта по покупке еще одной дополнительной акции на каждую бумагу, приобретенную в рамках рыночного размещения, по такой же цене.

В июне кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит 90,6% в "Трубной металлургической компании", перерегистрировалась в российскую юрисдикцию: на острове Русский в Приморском крае была зарегистрирована МКОО "ТМК Стил Холдинг".

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