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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:46

ТМК увеличивает объем SPO с 1,5% до 1,7% акций

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" увеличивает объем SPO с ранее озвученных 15 млн обыкновенных акций (1,5% от общего количества акций ТМК) до 18 млн акций, что соответствует 1,7%.

Решение об увеличении размера предложения было принято "в условиях повышенного спроса" в рамках вторичного размещения, сообщила трубная компания.

27 сентября ТМК уточнила ценовой диапазон предложения акций, который теперь составляет от 215 до 230 рублей за одну акцию. Ранее озвученный диапазон составлял 205-235 рублей за акцию.

Таким образом, объем сделки может составить в среднем около 3,87-4,14 млрд рублей (вместо 3,225-3,45 млрд рублей).

Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается в четверг, 28 сентября. Итоговая цена будет установлена не позднее 29 сентября. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах уточненного ценового диапазона.

"Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения free float, а также роста ликвидности акций компании", - говорится в пресс-релизе.

Увеличение free float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Мосбиржи, рассчитывает ТМК.

На данный момент free float компании составляет 9,4% акций, остальные 90,6% у ООО "ТМК Стил Холдинг", которое контролируются менеджментом. Бумаги включены в котировальный список второго уровня на "Московской бирже".

Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения.

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