В Думе предложили ввести дополнительные меры для балансировки рынка топлива

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство приняло меры по балансировке рынка, ограничению "серого" экспорта, но для достижения долговременного эффекта требуются дополнительные меры, в том числе, возможно, корректировка демпфирующего механизма, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Правительством приняты меры по балансировке рынка, ограничению "серого" экспорта, наполнению внутреннего рынка. Это позволит в ближайшее время стабилизировать ситуацию, убрать дефицит и спекулятивный фактор и, соответственно, снизить цены. При этом ситуация показала недостаточность регулирования внутреннего рынка топлива. Для достижения долговременного эффекта требуются дополнительные меры нормативного характера, в том числе, возможно, корректировка демпфирующего механизма", - заявил Завальный через пресс-службу комитета.

В 2022 году было произведено 129 млн тонн топлива, в том числе 86 млн тонн дизеля и 43 млн тонн бензинов. До конца 2023 года ожидается увеличение показателей производства до 134 млн тонн, будет произведено более 90 млн тонн дизеля и 44 млн тонн бензинов. При этом ожидаемое потребление на внутреннем рынке составит 76 млн тонн топлива, из них дизеля - 40 млн тонн, бензинов - 36 млн тонн. "Таким образом, производства топлива достаточно для удовлетворения внутреннего спроса", - считает глава комитета.

Он также привел данные РЭА, по которым рост цен на топливо в рознице по бензинам марок АИ 92 и АИ 95 с начала года составил 5,7%. При этом рост стоимости топлива на НПЗ составил по бензину АИ-92- 57,7%, по бензину АИ-95 - 55,9%, по летнему дизелю - 26,5%.

"Рост стоимости топлива на НПЗ связан с изменением ситуации с выплатами по демпферу в рамках большого налогового маневра. В 2022 году их объем составил 2,170 трлн рублей, в федеральный бюджет на 2023 год на эти цели были заложены 1,2 трлн рублей. Фактически с учетом корректировки выплат, решение о которых было принято в июле, эта сумма значительно уменьшена. Это непростое решение потребовалось для балансировки федерального бюджета и позволило достичь этой цели. При этом акцизы и налоговая составляющая в стоимости топлива на розничном рынке превысила 85%", - пояснил Завальный.

Он напомнил, что на фоне резкого роста стоимости дизеля на внешних рынках увеличились объемы так называемого "серого" экспорта, что спровоцировало дефицит топлива для потребителей в ряде аграрных регионов, которые закупают его на оптовом рынке, в том числе, сельхозпроизводителей, а это, в свою очередь, породило спекулятивный рост цен на дизель до 80-100 тысяч рублей за тонну.

Правительство с 21 сентября ввело ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.