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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Перепродажи домов в США в августе снизились до минимума за семь месяцев

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4,04 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

При этом аналитики в среднем ожидали роста на 0,7% - до 4,1 млн домов, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Сокращение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд, в результате чего объем перепродаж опустился до минимума за семь месяцев. Это обусловлено повышением ставок по ипотечным кредитам, а также ростом цен на жилье, отмечают эксперты.

"Возможно, что ипотечные ставки могут превысить 8% годовых в ближайшее время", - отмечает главный экономист NAR Лоуренс Юн. По его мнению, в дальнейшем они могут подняться и еще выше, на что указывает рост доходности американских гособлигаций.

Перепродажи в августе рухнули на 15,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Медианная цена дома увеличилась на 3,9% в годовом выражении - до $407,1 тыс. Это максимальный показатель для августа месяца с начала ведения расчетов, отмечает MarketWatch. Исторический рекорд в $413,8 тыс. был отмечен летом прошлого года.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1,1 млн, что на 14,1% ниже показателя годом ранее и на 0,9% меньше июльского значения. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,3 месяца для реализации выставленных на продажу домов, как и в июле. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

Дома в августе реализовывались в среднем за 20 дней, так же как и в предыдущий месяц. В августе прошлого года жилье продавалось за 16 дней. До пандемии COVID-19 на это обычно уходило около месяца.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США
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