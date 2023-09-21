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Минсельхоз сообщил о стабильной ситуации на рынке свинины в РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке свинины в РФ стабильная, позитивная динамика сохранится, сообщает Минсельхоз.

"За счет ввода новых мощностей в январе-августе производство свиней в сельхозорганизациях увеличилось на 5,9%, до 3,6 млн тонн (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Минсельхоз подчеркивает, что рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины. За последний месяц отпускные цены на эту продукцию снизились на 2%.

Так министерство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения, что из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) свинина в РФ может подорожать на 10-20%.

"Вирус АЧС присутствует на территории России уже 15 лет. За это время государство и бизнес наработали огромный опыт по обеспечению биобезопасности", - заявил журналистам глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Он напомнил, что Россельхознадзор внедрил системы компартментализации (разделение животноводческих хозяйств по степени их биологической защиты - ИФ) и регионализации по вирусу АЧС. "Бизнес вкладывает огромные средства для поддержания и развития системы биобезопасности на своих предприятиях. В комплексе эти усилия позволяют держать ситуацию с АЧС на контролируемом уровне и обеспечивать ежегодный прирост производства свинины в 5-10%", - сказал он.

Как считает Юшин, риску заражения подвержены, прежде всего, хозяйства с низким уровнем биобезопасности в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

По его словам, заявление, что свинина из-за АЧС может подорожать на 10-20%, не имеет оснований. Согласно данным Росстата, за 8 месяцев этого года в сельхозорганизациях численность поголовья свиней увеличилась более чем на 1 млн голов, производство свинины (в живом весе) выросло более чем на 200 тыс. тонн. "По итогам года ожидаем, что общее производство свинины в РФ превысит 6 млн тонн", - сказал глава ассоциации.

"Кроме того, современная логистика и упаковка позволяют доставлять свинину из любого региона по всей территории РФ. Рынок не допускает пустоты. Если в одном из регионов предложение снизится от местных производителей, то оно будет компенсировано поставками из других регионов после снятия карантинных ограничений", - заявил Юшин.

Минсельхоз РФ
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