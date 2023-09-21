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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Портфель займов МФО во II квартале вырос на 5%, до рекордных 400 млрд руб.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Портфель займов микрофинансовых организации (МФО) во втором квартале 2023 года составил 398 млрд рублей, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим кварталом (+15% г\г.), и стал максимальным с начала наблюдений в 2015 году, говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов ЦБ РФ.

Портфель вырос за счет увеличения объемов выдач среднесрочных займов, популярность которых повышалась в условиях адаптации компаний к регуляторным ограничениям, отмечает Банк России. Так, объем выдач в среднесрочном сегменте составил 247 млрд. руб., из которых на займы PDL приходилось 35% (на уровне предыдущего квартала), на займы IL - 41% (в I кв. - 44%), на займы POS - 14% (в I кв. - 13%).

"Доля сегмента POS существенно не изменилась (14% от объема выдач) в условиях смещения продаж товаров длительного пользования в онлайн-сегмент и роста популярности сервисов по продаже товаров в рассрочку (BNPL)", - говорится в обзоре.

Доля онлайн-займов МФО во II кв. практически не изменилась и составила 73% (72% в I кв.). При этом доля онлайн-выдач в POS-сегменте выросла до 48% (с 31% кварталом ранее), в сегменте PDL доля онлайн-займов сохранилась на уровне 91%, в сегменте IL составила 77% (78% в I кв.).

Показатель просроченной задолженности NPL 90+ во II кв. 2023 г. практически не изменился и составил 34% (34,3% в I кв.). Этому способствовало как улучшение динамики доходов заемщиков, так и рост объемов уступленной задолженности, отмечает ЦБ. При этом просроченная задолженность по займам, которые выдавались в течение отчетного квартала (NPL 1 - 90), стабилизировалась на уровне 10%.

МФО во II кв. 2023 г. сократили выдачи средств заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% на 3 п.п. - до 27% (30% в I кв.). Макропруденциальные лимиты ограничивали объем таких выдач во II кв. уровнем в 35%.

ЦБ в мае принял решение о сокращении макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам и займам начиная с III кв. 2023 года. Так, с июля для микрофинансовых организаций макропруденциальный лимит составляет 30%. Позднее регулятор понизил лимит на IV кв. 2023 г. до 15%.

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