Прирост средств компаний в российских банках в августе ускорился до 3,7%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Средства компаний в российских банках в августе выросли на 1,772 трлн рублей (или на 3,7%) после увеличения на 349 млрд рублей (0,7%) в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор отмечает приток средств юрлиц главным образом в нефтегазовой, металлургической и финансовой отраслях. "Это связано с притоком выручки компаний (в основном экспортеров) на фоне роста цен на энергоресурсы", - подчеркивает ЦБ.

В августе росли как рублевые (на 1,479 трлн рублей, 4,0%), так и валютные остатки средств на счетах компаний (+$3,2 млрд, или на 294 млрд рублей, +2,8%). Приток валютных средств наблюдается второй месяц подряд (2,4% в июле, или +$2,6 млрд), преимущественно у компаний-экспортеров, отмечает ЦБ. В первом полугодии 2023 года наблюдался отток валютных средств в размере $7,2 млрд (-6,1%).

Общий объем средств компаний в банках РФ на 1 сентября 2023 года достиг 49,7 трлн рублей.

Рост средств населения в августе замедлился до 0,8% по сравнению с увеличением на 1,1% в июле, что может быть связано с сезонным ростом расходов на отпуск и подготовку к учебному году, а также инвестициями населения в недвижимость, говорится в обзоре ЦБ.

При этом в августе росли только остатки средств граждан в рублях (+431 млрд рублей, или на 1,2%). Регулятор обращает внимание на произошедший переток средств с текущих счетов (-366 млрд рублей, или снижение на 2,5%) на срочные вклады (+797 млрд рублей, +3,7%) из-за роста ставок.

Средства населения в валюте продолжали снижаться - на $1,4 млрд (124 млрд рублей, -3,1%).

Прирост средств на счетах эскроу в августе значительно ускорился, увеличившись на 319 млрд рублей (+7,0%) по сравнению с ростом на 133 млрд рублей (+3,0%) в июле. Это связано с рекордным ростом ипотечных выдач, а также с некоторым снижением объема раскрытых счетов из-за замедления сдачи объектов в эксплуатацию (предварительно до 213 млрд рублей в августе после 239 млрд рублей в июле), пояснил ЦБ.

Общий объем средств населения в банках РФ на 1 сентября 2023 года составил 40,4 трлн рублей.

Объем госсредств в банках в августе практически не изменился: рост на 0,3% - до 12,1 трлн рублей. Средства Федерального казначейства снизились на 312 млрд рублей главным образом из-за погашения выпусков ОФЗ (нетто-погашения составили порядка 300 млрд рублей), а средства региональных бюджетов, наоборот, выросли на 273 млрд рублей, вероятно, за счет налоговых поступлений, отмечает ЦБ.