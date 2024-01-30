Банк России отметил ускорение роста средств юрлиц и физлиц в банках в декабре

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рост средств юрлиц в российских банках в декабре удвоился и составил 5,2% (+2,7 трлн рублей) по сравнению с 2,6% (1,3 трлн рублей) в ноябре, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Эту динамику ЦБ объяснил поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов.

В целом за 2023 год средства компаний выросли на 14,7% - до 53,4 трлн рублей. В 2022 году этот показатель увеличился на 20,6%. Основной рост средств в 2023 году отмечен у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки, отмечает ЦБ.

Рублевые остатки средств компаний в декабре выросли на 7,1 трлн рублей (18,2%), валютные - сократились на 224 млрд рублей ($3,2 млрд, или 2,7%).

Средства населения в декабре выросли на 6,9% (2,9 трлн рублей) после роста на 2,1% (862 млрд рублей) в ноябре. Декабрьская динамика сопоставима с ростом за декабрь 2022 года (7,6%), отмечает ЦБ. Рост средств физлиц в декабре был обусловлен традиционным авансированием январских пенсий (они были дополнительно проиндексированы), выплатой социальных пособий и годовых бонусов.

Средства граждан в рублях выросли как на текущих счетах (+1,5 трлн рублей, 11,7%), так и на срочных вкладах (+1,4 трлн рублей, 5,5%). Основной объем вкладов, как и в ноябре, привлечен на срок от шести месяцев до года, подчеркивает ЦБ.

В целом за 2023 год средства населения выросли на 19,7% (7,4 трлн рублей) - до 44,9 трлн рублей. Динамика почти в три раза выше, чем в 2022 году (+6,9%). Этот приток ЦБ объясняет социальными и бюджетными выплатами, ростом заработных плат населения, а также возвратом наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам.

Объем средств на счетах эскроу в декабре сократился на 2,4% (-136 млрд рублей) после роста на 4,6% в ноябре, несмотря на продолжающийся ипотечный рост. Это вызвано рекордным объемом раскрытия этих счетов (по предварительным данным, порядка 800 млрд рублей за декабрь после 321 млрд рублей в ноябре) в связи с традиционным для конца года массовым вводом жилья в эксплуатацию. В целом за 2023 год средства на счетах эскроу выросли на 38,4% (1,5 трлн рублей), что в полтора раза больше, чем в 2022 году (+1 трлн рублей).

В декабре также наблюдался отток государственных средств из банков (они сократились на 2,6 трлн рублей, или 19,4%) после слабого притока в ноябре (+1,0%)в связи с характерным для конца года ростом бюджетных расходов. Сократились средства как Федерального казначейства (-1,4 трлн рублей, 13%), так и региональных бюджетов (-1,2 трлн рублей, 46,2%). Отток госсредств был бы больше, если бы не поступления от продажи Минфином иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) вне бюджетного правила, отмечает ЦБ.

В целом за 2023 год госсредства выросли на 26% (2,2 трлн рублей) - до 10,6 трлн рублей в основном за счет роста ненефтегазовых доходов (4 трлн рублей, 25% к 2022 году).

Объем кредитов, привлеченных банками от ЦБ, в декабре практически не изменился (+71 млрд рублей, 1,4%). С начала года этот показатель вырос на существенные 1,1 трлн рублей (+26,3%) - до 5,2 трлн рублей. В основном банки привлекали ссуды, обеспеченные нерыночными активами.