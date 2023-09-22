Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 гг

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Пока власти не обнародовали основные параметры бюджета предстоящей трехлетки.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2024 год запланирован дефицит в размере 2 трлн 192,6 млрд рублей (1,4% ВВП), в 2025 году - 1 трлн 264,3 млрд рублей (0,7% ВВП).

В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей. Также он отмечал, что "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП".

Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее отмечал, что поступления в федеральный бюджет РФ текущего года соответствуют верхней планке прогнозов, особенно это актуально для ненефтегазовых доходов. По его мнению, по итогам 2023 года дефицит бюджета не превысит прогнозные 2%, может оказаться даже ниже, а в 2024 году при определенных сценариях возможен и профицит бюджета.

В Госдуму проект бюджета должен быть внесен до 1 октября.