Индексы РТС и МосБиржи изменились разнонаправленно на старте торгов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу сохранили нисходящий импульс предыдущего дня, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы; индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,2%, индекс Мосбиржи просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 3013,03 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 989,8 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар подешевел на 12 копеек, до 96,03 рубля.

Подешевели расписки OZON (-2,1%), акции "Яндекса" (-1,6%), Polymetal (-1,1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Собрание акционеров "Татнефти" по дивидендам за I полугодие не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное пройдет 28 сентября, сообщила в пятницу компания.

Подорожали акции "Магнита" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,6%), "МТС" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу противоречивый. С одной стороны, рынки США, Европы и Японии говорят об ухудшении инвестиционных настроений, а с другой, в Китае наметились позитивные сигналы в экономике. Нефть вновь дорожает, а структура бэквордации фьючерсов указывает на усиление дефицита поставок. Геополитический фон для России остается прежним, а очередные санкционные действия Европы и США вряд ли что-либо усилят и ухудшат. Соответственно, фактор нефти может поддержать рынок на торгах в пятницу. Также некоторая техническая перепроданность усиливает вероятность отскока в конце недели, полагает аналитик.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, на российском рынке акций был бы логичен небольшой отскок после недельного снижения.

Не исключено, что уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи в пятницу будет "проколот" вниз, но все-таки рынок локально сильно перепродан, и отскок назревает. К тому же, в пятницу многие "медведи" будут сокращать "короткие" позиции, чтобы не платить за их перенос через выходные, полагает эксперт.

В среднесрочных портфелях, считает Антонов, лучше иметь больше "кэша" на случай очень вероятной дальнейшей просадки индекса Мосбиржи, а также цен облигаций. Нефть Brent в пятницу умеренно подрастает, тут можно ожидать повторного штурма сопротивления $95 за баррель, который может оказаться успешным, полагает эксперт.

В США накануне индексы акций снизились на 1,1-1,8%: S&P 500 (-1,6%) и Nasdaq (-1,8%) достигли минимумов с июня, Dow Jones (-1,1%) откатился к уровню середины июля.

Итоги заседания Федеральной резервной системы, которое завершилось днем ранее, заставляют инвесторов ожидать сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, что может оказать давление на экономику США, пишет MarketWatch.

ФРС в среду оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в сентябре уменьшился до минус 13,5 пункта по сравнению с плюс 12 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного падения индикатора - до минус 0,7 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,3%).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, что его цели по инфляции еще не достигнуты, в связи с чем монетарное стимулирование будет продолжаться.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 3,1% в годовом выражении, как и в июле. При этом эксперты ожидали замедления до 3%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже семнадцать месяцев подряд.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 0,4%, при прогнозах роста на 0,5%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после небольшого снижения накануне. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $93,67 за баррель (-0,3% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6%, до $90,15 за баррель (-0,1% в четверг).

Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Marlet Watch.

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.