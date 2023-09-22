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Совет директоров "Татнефти" 28 сентября обсудит "новую миссию и видение" группы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Татнефть" 28 сентября рассмотрит вопрос о новой миссии и видении группы компаний, сообщило акционерное общество.

Также совет рассмотрит итоги исполнения бюджета за восемь месяцев 2023 года и утвердит бюджет на октябрь и четвертый квартал 2023 года.

Кроме того, в повестку дня заседания включены вопросы о стратегии развития информационных технологий, о ходе работ по защите инсайдерской информации, об определении цены продаваемого недвижимого имущества и о последующем одобрении соответствующей сделки.

Татнефть
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