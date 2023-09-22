Warner Bros. создаст 4 тысячи рабочих мест на киностудии в Великобритании

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) расширит свою киностудию Leavesden в британском Уотфорде, что приведет к созданию еще 4 тысяч рабочих мест и принесет бюджету Великобритании свыше 200 млн фунтов стерлингов ($245,9 млн), говорится в пресс-релизе WBD.

Проект предусматривает строительство 10 новых павильонов звукозаписи и более 37 тысяч кв. м производственных и вспомогательных площадей. В результате объем выпускаемой студией кинопродукции может увеличиться на 50%.

Начало строительных работ намечено на второй квартал 2024 года, а завершить их должны в 2027 году. После этого студия станет основным производственным центром DC Studios - подразделения WBD, снимающего фильмы и сериалы по вселенной комиксов DC, такие как "Бэтмен против Супермена" и "Чудо-женщина".

Компания гордится тем, что увеличивает свой экономический и общественный вклад в развитие креативной индустрии Великобритании, заявил главный операционный директор Warner Bros. Discovery Studios Саймон Робинсон.

"Амбициозный план WBD по расширению киностудии Leavesden - это огромный вотум доверия Великобритании", - в свою очередь отметил министр финансов страны Джереми Хант, добавив, что проект медиакомпании будет способствовать росту британской экономики.

Студийный комплекс Leavesden переоборудовали из заброшенного авиационного завода в 1990-х годах для съемок фильма о Джеймсе Бонде "Золотой глаз". На этой же студии была снята кинолента "Барби", которая по состоянию на среду собрала в мировом прокате $1,42 млрд и стала самым кассовым фильмом в истории Warner Bros. Discovery.

С начала 2023 года капитализация WBD выросла на 21,4%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 12,8%.