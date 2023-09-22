Аналитики JPMorgan не исключили ряд нефтяных кризисов в этом десятилетии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. повысил общий рейтинг акций мировых топливно-энергетических компаний до "выше рынка" с "нейтрального" уровня на фоне улучшения фундаментальных показателей сектора и ожиданий дефицита энергоресурсов после 2025 года, пишет MarketWatch.

При этом банк рекомендует отдавать предпочтение бумагам крупных компаний. Так, JPMorgan повысил рейтинг акций Eni до "выше рынка", подтвердил аналогичные рейтинги для Shell, TotalEnergies и Neste и повысил рейтинг бумаг Repsol до "нейтрального".

Среди акций, чьи котировки должны показать динамику лучше рынка, банк отдельно отмечает бумаги Eni, Shell, TotalEnergies, Saudi Aramco, Exxon Mobil, Marathon Petroleum, Tenaris, Baker Hughes Co., Cenovus, Prio, PetroChina Co., Beach Energy и Ampol.

Аналитики JPMorgan не разделяют опасений достижения потолка спроса на традиционные энергоресурсы в период по 2030 год и указывают, что рынок чистой энергии пока недостаточно развит для удовлетворения запросов конечных потребителей и в связи с этим растет потребность в традиционном топливе.

Вместе с тем без увеличения капитальных затрат нефтегазовыми компаниями на рынках энергоносителей может возникнуть дефицит с высокой инфляцией по всему сырьевому комплексу, полагают аналитики банка.

"Это может привести к целому ряду энергетических кризисов в этом десятилетии, в основном спровоцированных ситуацией на нефтяном рынке, и они могут оказаться гораздо серьезнее газового кризиса 2022 года в Европе", - пишут эксперты JPMorgan. По их мнению, это также дает твердую почву для контроля мирового рынка нефти со стороны ОПЕК.