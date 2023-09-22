Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Набсовет Мосбиржи 27 сентября рассмотрит дивидендную политику и стратегию группы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" на заседании 27 сентября рассмотрит вопросы о стратегии группы и дивидендной политике, говорится в сообщении биржи.

Председатель набсовета биржи Сергей Швецов в сентябре говорил, что новая стратегия подготовлена, сейчас она проходит согласование с Банком России

Мосбиржа ранее сообщала о разработке новой стратегии группы в ответ на существенно изменившиеся внешние условия. Обновленная дивидендная политика будет представлена как часть пересмотренной стратегии.

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%

Минэкономразвития видит "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рублей/$

Минэкономразвития видит "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рублей/$

В Минэкономразвития оценили рост экономики РФ в 2023 году в 2,8%

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

"ЛУКОЙЛ" предупредил о последствиях досрочного отказа Болгарии от нефти из РФ

"ЛУКОЙЛ" предупредил о последствиях досрочного отказа Болгарии от нефти из РФ

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине

American Airlines обнаружила на своих самолетах контрафактные детали

Годовая доналоговая прибыль Mothercare упала в 5 раз из-за ухода из России

РСПП назвал сюрпризом для бизнеса "курсовые" пошлины на экспорт

Биржевые цены на бензин и дизтопливо после запрета на экспорт упали на 10-15%

Биржевые цены на бензин и дизтопливо после запрета на экспорт упали на 10-15%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });