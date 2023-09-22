Набсовет Мосбиржи 27 сентября рассмотрит дивидендную политику и стратегию группы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" на заседании 27 сентября рассмотрит вопросы о стратегии группы и дивидендной политике, говорится в сообщении биржи.

Председатель набсовета биржи Сергей Швецов в сентябре говорил, что новая стратегия подготовлена, сейчас она проходит согласование с Банком России

Мосбиржа ранее сообщала о разработке новой стратегии группы в ответ на существенно изменившиеся внешние условия. Обновленная дивидендная политика будет представлена как часть пересмотренной стратегии.