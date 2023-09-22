Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Канада внесла в санкционные списки по России 42 физических и 21 юридическое лицо, в том числе Высшую школу экономики (ВШЭ), МГИМО и газету "Комсомольская правда", сообщает канадский МИД.

В сообщении МИД отмечается, что под санкции попали также издание "Взгляд", Российский институт стратегических исследований, Русское географическое общество и другие организации.

Из физлиц под санкциям оказались, в частности, уполномоченный по правам ребенка Дагестана Марина Ежова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском округе Людмила Низамова.

Санкции вступили в силу 20 сентября, однако опубликованы только сейчас.