Оттава выделяет очередной пакет помощи Киеву

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Канада объявила о выделении нового транша военной помощи Украине в размере 650 млн канадских долларов (482 млн долларов США), сообщает в пятницу канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленных представителей правительства.

По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, эту сумму дополнят к 500 млн канадских долларов (370 млн долларов США), выделенных ранее в этом году. Эти средства будут передаваться Украине на протяжении нескольких лет.

Газета отмечает, до сих пор Канада передала Украине помощь в размере 9 млрд канадских долларов (более 6,6 млрд долларов США), включая кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).