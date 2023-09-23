Что случилось этой ночью: суббота, 23 сентября

Новый пакет антироссийских санкций со стороны Канады, локализация пожара в штабе флота в Севастополе, уголовное дело против сына экс-президента Армении

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду". Под ограничения также попали Высшая школа экономики, МГИМО, издание "Взгляд", Российский институт стратегических исследований и Русское географическое общество.

- Пожар в штабе флота в Севастополе локализован. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о продолжении разбора поврежденных конструкций.

- Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских. Левона Кочаряна обвинили в избиении четырех правоохранителей. По словам его адвоката, ранее они подвергли Кочаряна пыткам.

- Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности. Поездка президента США в Мичиган назначена на день раньше, чем ожидаемое появление там Дональда Трампа.

- Соратники-демократы призвали сенатора США Менендеса уйти в отставку. Это произошло на фоне выдвинутых против него обвинений во взяточничестве.