Уолл-стрит снизилась в пятницу, S&P 500 и Nasdaq за неделю упали максимально с марта

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow впервые с июня завершил в минусе четвертую сессию подряд, а для S&P 500 и Nasdaq минувшая неделя стала худшей с марта.

Давление на котировки оказал рост доходности американских гособлигаций после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность десятилетних US Treasuries за неделю прибавила 11,7 базисных пункта и достигла 4,438%, причем в четверг показатель обновил максимум с октября 2007 года.

В прошлую среду Федрезерв оставил диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинс в пятницу отметила, что ставки, скорее всего, будут оставаться на более высоком уровне, чем ранее ожидалось, причем более долгий срок.

Руководство ФРС будет придерживаться текущего курса для выполнения своих задач, и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики "совершенно не исключается", цитирует CNBC текст выступления Коллинс в штате Мэн.

Между тем член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман сказала представителям банковской отрасли Колорадо, что в связи со слишком высокой инфляцией дальнейшее повышение ставок "наверняка будет целесообразным".

По ее словам, регулятор достиг значительных успехов в замедлении роста цен, но работа еще не закончена, пишет MarketWatch.

Рынок также оценивал свежие значения индексов менеджеров по закупкам (PMI).

В частности, PMI в обрабатывающей промышленности США в сентябре вырос до 48,9 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее, сообщается в опубликованном в пятницу предварительном отчете S&P Global. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в отрасли. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 48 пунктов, по данным Trading Economics.

PMI американской сферы услуг в текущем месяце, напротив, снизился до 50,2 пункта с 50,5 пункта в августе. Консенсус-прогноз предполагал 50,6 пункта.

Сводный PMI в сентябре также опустился - до 50,1 пункта с 50,2 пункта.

Акции Warner Bros. Discovery подешевели в пятницу на 3,6% после новостей о предстоящем расширении ее киностудии Leavesden в британском Уотфорде с созданием 4 тыс. рабочих мест.

Рыночная стоимость Philip Morris International снизилась на 1%. Табачный концерн рассматривает возможность продажи доли в Vectura Group, которая производит ингаляционные медицинские препараты, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Philip Morris приобрела британскую компанию в 2021 году за $1,24 млрд.

Цена акций Tesla уменьшилась на 4,2%. Автопроизводитель собирается построить в Индии предприятие по производству энергонакопителей Powerwall и в настоящее время обсуждает проект с индийским правительством. Tesla рассчитывает не только выпускать аккумуляторы, способные накапливать энергию от солнечных батарей, но и продавать их в Индии.

American Airlines Group обнаружила на нескольких самолетах несертифицированные компоненты от британского поставщика AOG Technics и вывела эти самолеты из эксплуатации. Ее акции потеряли в цене 1,2%.

Бумаги Intel Corp. также подешевели - на 1,4%. Европейская комиссия повторно наложила штраф на эту компанию в связи со злоупотреблением доминирующим положением на рынке компьютерных чипов. Впрочем, сумма штрафа была снижена с 1,06 млрд евро до 376,36 млн евро.

Акции производителя электромобилей Nikola обесценились на 3,9% после новостей о предложении конвертируемых облигаций на $40 млн под 5% годовых с погашением в следующем году.

В свою очередь, Amazon.com Inc. в начале 2024 года запустит показ рекламы в стриминговом сервисе Prime Video и за $2,99 в месяц предложит американским потребителям опцию просмотра видео без рекламы. Несмотря на эти новости, рыночная стоимость компании опустилась на 0,2%.

Капитализация автопроизводителя General Motors сократилась на 0,4% после того, как профсоюз UAW объявил о расширении забастовки против нее и европейской Stellantis. Бумаги Ford Motor, в переговорах с которой объединение продвинулось, подорожали на 1,9%.

Между тем нефтегазовая Chevron Corp. и объединение профсоюзов Offshore Alliance достигли соглашения о прекращении забастовки на двух СПГ-заводах в Западной Австралии. Котировки акций компании выросли на 0,7%.

McDonald's Corp. анонсировала первое за 30 лет повышение тарифов для своих франчайзи в США и Канаде. Комиссия будет повышена до 5% с 4% в отдельных случаях. К таким случаям, в частности, относятся открытие новых ресторанов и покупка ресторанов у компании. Бумаги McDonald's подорожали на 0,4%.

В пятницу также стало известно, что Microsoft Corp., вероятно, сможет получить разрешение Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании на закрытие сделки по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard. Новый ее вариант, представленный на рассмотрение CMA в августе, устраняет имевшиеся у регулятора опасения и открывает путь к одобрению сделки, заявило управление. Капитализация Activision Blizzard выросла на 1,7%, Microsoft - уменьшилась на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился по итогам сессии на 106,58 пункта (0,3%) и составил 33963,84 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Walt Disney Co. и Walgreens Boots Alliance, подешевевшие на 1,8% и 1,5% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 9,94 пункта (0,2%) - до 4320,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,18 пункта (0,1%) и составил 13211,81 пункта.

За неделю DJIA упал на 1,9%, S&P 500 - на 2,9%, Nasdaq - на 3,6%. Для двух последних индикаторов недельное снижение стало третьим подряд.