Поступление налогов в бюджет России за 8 месяцев выросло на 9%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Поступление налогов в российскую бюджетную систему за 8 месяцев 2023 года выросло на 9%, до 29,4 трлн рублей, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии ведомства.

Поступления в федеральный бюджет сократились на 7%, что связано со снижением мировых цен на нефть в 1,6 раза. Ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 12% к аналогичному периоду прошлого года и составили 17,7 трлн рублей. Их доля в общем объеме доходов консолидированного бюджета страны выросла на 7 п.п. к январю-августу 2022 года - с 73% до 80%.

Поступление налога на прибыль за этот период увеличилось на 11% - до 5,3 трлн рублей, НДФЛ - на 12%, до 3,9 трлн рублей, НДС - на 15%, до 4,5 трлн рублей, в том числе в 1,4 раза выросли поступления налогов в отраслях, связанных с производством и обработкой (1,6 трлн рублей).

Егоров отметил, что динамика поступлений ненефтегазовых доходов позволила увеличить оценку доходов федерального бюджета на 2023 год. Сейчас оценка поступлений по году составляет 19,5 трлн рублей, что соответствует уровню прошлого года и на 9%, или 1,6 трлн рублей, превышает утвержденные в законе показатели (17,9 трлн рублей).

Замминистра финансов Алексей Сазанов, в свою очередь, отметил, что на 2024 год ФНС поставлены "очень амбициозные задачи со стороны правительства". "Принято решение не повышать основные налоги, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году", - сказал он.