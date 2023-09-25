Госсубсидии аэропортам регионов в 2024 году снизятся на 22% относительно плана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Субсидии на федеральный проект "Развитие региональных аэропортов" в 2024 году сократятся на 22% относительно объема, заложенного в действующем госбюджете, следует из материалов к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Проект бюджета предполагает выделение на аэропорты в следующем году 27,4 млрд рублей, тогда как ранее планировалось выделить 35,1 млрд рублей. Изменение параметров финансирования связано, в том числе, с перераспределением субсидий между структурными элементами госпрограммы "Развитие транспортной системы", говорится в материалах.

В 2024 году зарезервированные средства пойдут на реконструкцию и ремонт 32 взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных объектов в Махачкале, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Грозном, говорил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.

На 2025 и 2026 годы поддержка этого федерального проекта не предусмотрена, следует из материалов. За восемь месяцев этого года на его реализацию было направлено почти 43 млрд рублей.