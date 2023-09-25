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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Госсубсидии аэропортам регионов в 2024 году снизятся на 22% относительно плана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Субсидии на федеральный проект "Развитие региональных аэропортов" в 2024 году сократятся на 22% относительно объема, заложенного в действующем госбюджете, следует из материалов к проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Проект бюджета предполагает выделение на аэропорты в следующем году 27,4 млрд рублей, тогда как ранее планировалось выделить 35,1 млрд рублей. Изменение параметров финансирования связано, в том числе, с перераспределением субсидий между структурными элементами госпрограммы "Развитие транспортной системы", говорится в материалах.

В 2024 году зарезервированные средства пойдут на реконструкцию и ремонт 32 взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных объектов в Махачкале, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Грозном, говорил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.

На 2025 и 2026 годы поддержка этого федерального проекта не предусмотрена, следует из материалов. За восемь месяцев этого года на его реализацию было направлено почти 43 млрд рублей.

Антон Силуанов Махачкала Грозный Петропавловск Новосибирск Минфин
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