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Бывший сенатор Ахметзянов учредил управляющую компанию с капиталом 202 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший сенатор от Татарстана Ильдус Ахметзянов, в 2020-2022 годах возглавлявший государственное унитарное предприятие (ГУП) Москвы "Центр-Сити", учредил компанию для управления инвестиционными фондами, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Ахметзянов зарегистрировал АО "Инвест проф" 22 сентября в Москве с уставным капиталом 202 млн рублей и стал его гендиректором.

В 2010-2014 годах Ахметзянов работал главой Чистопольского района Татарстана. В октябре 2014 года Ахметзянов был назначен на пятилетний срок сенатором в Совет Федерации от парламента Татарстана.

В марте 2020 года он возглавил столичный ГУП "Центр-Сити", созданный для проектирования и строительства объектов и сооружений ММДЦ "Москва-Сити". Спустя два года, в марте 2022 года, он покинул этот пост.

На сайте "Центр-Сити" говорится, что в 2014-2019 годах предприятие реализовало проект строительства центрального ядра "Москва-Сити". Среди текущих проектов ГУПа - строительство северного въезда в центральное ядро и зоны обслуживания пассажиров транспортно-пересадочного узла "Москва-Сити".

Москва-Сити Совет Федерации Татарстан Ильдус Ахметзянов Центр-Сити
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