Рубль в понедельник укрепился к основным валютам перед налоговыми выплатами

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань понизились на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль подрос к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность перед налоговыми выплатами сентября.

Курс доллара США составил 96,24 руб. в 19:00, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,99 руб., подешевев на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,28 копейки - до 98,82 руб. Курс китайского юаня ослаб на 1,5 копейки - до 13,14 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепился к основным валютам в первый торговый день недели благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они должны будут перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Позитивное влияние на рубль оказывают также ожидания улучшения бюджетных показателей и, кроме того, участники торгов анализируют заявления представителей российских властей относительно возможности разделения валютного рынка на внутренний и внешний.

Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России.

"Ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты, подчеркнул регулятор.

"Кроме того, такие ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях и, соответственно, способны замедлить адаптацию экономики к этим изменениям", - отметил Банк России.

Решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы, предложил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - озвучил Решетников предложение министерства в Совете федерации в понедельник. Он отметил, эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Министр подчеркнул, что речь идет о сохранении единого курса рубля. "Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

"Ситуация сложная, здесь в первую очередь ждем предложений от ЦБ, потому что если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь, регулирование ключевой ставкой, который есть, то у нас в заложниках будет реальный сектор экономики и та самая экономика предложения. Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим. Поэтому нельзя сложную проблему решать только одним инструментом, инструментарий должен быть более разносторонний и более богатый, его нужно достаточно быстро создавать. Это в том числе наш запрос к Центральному банку и министерству финансов", - сказал министр.

Бюджет

Поступление НДПИ на нефть в 2024-2026 гг. прогнозируется на уровне 29,4 трлн рублей: в 2024 г. - 9,732 трлн рублей, в 2025 г. - 9,814 трлн рублей, в 2026 г. - 9,886 трлн рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, с которой ознакомился "Интерфакс". Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября.

Согласно документу, оценка поступлений НДПИ от нефти в 2023 г. составляет 7,714 трлн рублей.

Оценка поступлений от НДД в нефтяной отрасли в 2024 г. - 2,193 трлн рублей, в 2025 г. - 2,094 трлн рублей и в 2026 гг. - 2,033 трлн рублей. Оценка поступлений от НДД в 2023 г. - 1,236 трлн рублей.

Минфин существенно снизил оценку поступлений дивидендов в бюджет на ближайшие годы, а результат 2023 г, напротив, окажется выше планов. В действующий бюджет - на 2023 г. и плановый период 2024-2025 г - Минфин закладывал поступления по этой статье в размере 544,1 млрд рублей, 845,2 млрд руб. и 823,6 млрд руб. соответственно.

Прогноз на 2023 г. будет перекрыт, следует из материалов к проекту федерального бюджета на новую трехлетку: оценка поступлений по итогам текущего года - 618,5 млрд рублей. Ожидания на 2024 год стали скромнее на 23%, сократившись до 650,4 млрд руб. Поступления дивидендов в бюджет в 2025 году теперь прогнозируются в размере 585,1 млрд руб. против 823,6 млрд руб. согласно действующему закону.

Мнение экспертов

"Курс продолжает находиться в прогнозируемом нами диапазоне 93-97 рублей за доллар, ближе к верхней границе, и пока что мы не видим потенциальных триггеров для его изменения. Недавняя новость о возможном "перенятии китайского опыта" и разделении курса на офшорный и оншорный пока что скорее является нейтральной для валютного и фондового рынков. Ждем подробностей о принципах разделения для более детального просчета перспектив, если эта идея вообще будет принята", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Российская валюта сегодня слегка укрепилась по отношению к доллару США, в пределах 0,1%. Рубль остается стабильным на фоне новостей о вводе экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля. Она будет приносить в бюджет 50 млрд рублей в месяц и повысит продажи валюты экспортерами. Также у последних скоро налоговый период. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что курс будет находиться в диапазоне 93-97 за доллар", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль поначалу умеренно дешевел, обновляя пятничные минимумы. Перед стартом основной сессии российская валюта стала быстро восстанавливаться, но вскоре сдала позиции. Тем не менее пока рублю удается удерживаться в небольшом плюсе. Котировки совершают разнонаправленные движения, амплитуда которых постепенно уменьшается. Сокращение предложения иностранной валюты со стороны ЦБ почти в 10 раз, вероятно, компенсируется тем, что экспортеры увеличили ее продажи в преддверии пика налоговых платежей (28 сентября). Правда, после его прохождения рубль может испытать проблемы с предложением валюты. Тем не менее высокие цены на нефть уже должны были привести к наращиванию экспортной выручки, что способно поддержать рубль и после завершения налогового периода. Нефтяные котировки находятся недалеко от десятимесячных вершин, достигнутых еще в августе. Чем дольше нефть остается на этих уровнях, тем ощутимей и продолжительней будет поддержка рублю со стороны данного фактора", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть падают вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США, что понижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,19% - до $93,08 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,38% - до $89,69 за баррель.

Доллар укрепляется на ожиданиях роста процентных ставок в Штатах. В минувшую среду Федеральная резервная система оставила базовую ставку на максимальном за 22 года уровне 5,25-5,5% годовых и дала понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 сентября на 10,37 копейки, до 96,1456 руб., и уменьшил курс евро всего на 0,32 копейки, до 102,2453 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 17,68 копейки по отношению к пятнице и составил 96,1435 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 12,27 копейки и составил 96,1672 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 265,395 млн, из которых $440,337 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $825,058 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 7,01 копейки, до 102,2231 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, уменьшился на 10,82 копейки, до 102,1753 руб. Объем торгов евро составил EUR485,88 млн, из которых EUR129,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR355,915 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 сентября осталась на прежнем уровне - 12,45% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно пятницы на 2 базисных пункта - до 12,17% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,86% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,66% годовых.