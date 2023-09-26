Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent опустилась ниже $92,5 за баррель) из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики центробанков в целях борьбы с растущей инфляцией. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,4-0,6%, лидируют в откате расписки Ozon и бумаги Мосбиржи.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3028,17 пункта (-0,6%), индекс РТС - 993,11 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 96,07 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели расписки OZON (-1,6%), акции "Московской биржи" (-1%), "Роснефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "ММК" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает во вторник снижения индекса МосБиржи.

"Вчера индексу не удалось отскочить, вместе с ухудшившимся внешним фоном и резко сократившимся объемами торгов, индекс МосБиржи рискует сегодня вновь протестировать отметку 3000 пунктов. В случае, если индексу на получится удержаться выше нее, в ближайшие дни мы можем увидеть продолжение нисходящей коррекции", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ проседает из-за сохранения тенденции ухода от риска за рубежом и отсутствия идей для масштабного роста. Акционеры банка "Санкт-Петербург" во вторник рассмотрят дивиденды за I полугодие текущего года с максимальной на рынке РФ полугодовой доходностью по обычным бумагам 6,5%, одобрение которых может вызвать волатильность в акциях эмитента. Повышенный интерес накануне наблюдался к акциям "Совкомфлота" (-0,3% утром во вторник, до 113,84 рубля), которым теперь предстоит преодолеть сопротивление 116 руб. для подтверждения настроя на дальнейший рост, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", розничные инвесторы сосредоточены на уровне 3000 пунктов по индексу МосБиржи – рынку важно удержаться выше. В случае пробития вниз этого уровня падение может ускориться, и потенциальное снижение может составить порядка 5%. Тем не менее, пока индекс МосБиржи находится в широком диапазоне с верхней границей 3300 пунктов. По нефти в среднесрочной перспективе восходящий тренд сохраняется, однако краткосрочно котировки эталонной нефти марки Brent могут просесть к $90 за баррель, прежде чем возобновится рост, считают эксперты.

США накануне индексы акций выросли на 0,1-0,5%, закрывшись в "плюсе" впервые за пять сессий. При этом Уолл-стрит все еще близка к снижению по итогам всего сентября, пишет MarketWatch.

Котировки акций по-прежнему находятся под давлением со стороны растущей доходности американских гособлигаций после того, как Федрезерв дал понять, что в этом году рассчитывает повысить ставку еще раз.

Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.

Внимание инвесторов также направлено на публикацию данных о продажах новых домов в Штатах в августе и индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре, которые будут обнародованы во вторник в 17:00 по Москве.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%) из-за проблем в секторе недвижимости Китая, "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,4-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,5-0,7%).

Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд из-за худших, чем ожидалось, продаж. Компания сообщила о намерении найти новый способ сокращения долга. Если новое соглашение о реструктуризации не будет достигнуто, кредиторы могут подать иск о ликвидации фирмы, отмечают эксперты.

Во вторник Guangdong Adway Construction, предоставляющая услуги по внутренней и внешней отделке и дизайну, подала заявление о банкротстве в суд Шэньчжэня из-за невозможности расплатиться по долгам. На конец мая долги компании превышали 668 млн юаней ($91 млн). План реструктуризации долга включает продажу зарубежных активов.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются в преддверии публикации сведений о запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $92,33 за баррель (-1% и +0,02% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $88,71 за баррель (-1,1% и-0,4% накануне).

Давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания ФРС.

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране (23:30 по Москве), а в среду официальную статистику представит Минэнерго США. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.