Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Доля компаний США с инвестрейтингом на рынке конвертируемых бондов достигла 30%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американские компании с инвестиционными рейтингами всё более активно размещают конвертируемые облигации, что обычно было прерогативой эмитентов с "мусорным" рейтингом, поскольку они пытаются минимизировать потери от роста стоимости заимствований, вызванного агрессивным повышением ставок ФРС, пишет Financial Times.

По данным Bank of America, заемщики инвестиционного уровня в этом году продали конвертируемые облигации на сумму $12 млрд, что превышает 30% общего объема выпуска. Это самая высокая доля как минимум за десятилетие и в три раза больше среднего значения. По итогам 2022 года компании с высоким рейтингом разместили конвертируемые бонды всего на $2 млрд, или 7% общего объема.

Конвертируемые облигации можно обменять на акции компании. Они позволяют компаниям привлекать займы по более низкой ставке, чем традиционные бонды, и без немедленного разводнения, которое может произойти из-за продажи новых акций.

"Мы видим, как множество компаний, которые традиционно были эмитентами обычных долговых обязательств, выходят на рынок конвертируемых бумаг", - отмечает глобальный руководитель отдела фондовых рынков Jefferies Джесси Марк.

В сентябре компании привлекли $6,3 млрд от выпуска конвертируемых бондов, в августе - $7,9 млрд, по данным Dealogic. Это самый загруженный двухмесячный период с 2021 года с точки зрения как долларового объема, так и количества сделок.

Ежегодно в 2024-2026 годах будут погашаться корпоративные долги на сумму около $2,3 трлн, по расчетам S&P Global Ratings. Аналитики и участники рынка прогнозируют, что надвигающаяся волна выплат будет способствовать дальнейшему росту эмиссии конвертируемых облигаций.

Dealogic Bank of America США ФРС S&P Global Ratings Jefferies Джесси Марк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

Поставки СПГ в Европу обновляют минимум с 2021 года

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Рубль в понедельник укрепился к основным валютам перед налоговыми выплатами

Рубль в понедельник укрепился к основным валютам перед налоговыми выплатами

ЦБ скептически оценил идею сегментации валютного рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });