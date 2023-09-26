Доля компаний США с инвестрейтингом на рынке конвертируемых бондов достигла 30%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американские компании с инвестиционными рейтингами всё более активно размещают конвертируемые облигации, что обычно было прерогативой эмитентов с "мусорным" рейтингом, поскольку они пытаются минимизировать потери от роста стоимости заимствований, вызванного агрессивным повышением ставок ФРС, пишет Financial Times.

По данным Bank of America, заемщики инвестиционного уровня в этом году продали конвертируемые облигации на сумму $12 млрд, что превышает 30% общего объема выпуска. Это самая высокая доля как минимум за десятилетие и в три раза больше среднего значения. По итогам 2022 года компании с высоким рейтингом разместили конвертируемые бонды всего на $2 млрд, или 7% общего объема.

Конвертируемые облигации можно обменять на акции компании. Они позволяют компаниям привлекать займы по более низкой ставке, чем традиционные бонды, и без немедленного разводнения, которое может произойти из-за продажи новых акций.

"Мы видим, как множество компаний, которые традиционно были эмитентами обычных долговых обязательств, выходят на рынок конвертируемых бумаг", - отмечает глобальный руководитель отдела фондовых рынков Jefferies Джесси Марк.

В сентябре компании привлекли $6,3 млрд от выпуска конвертируемых бондов, в августе - $7,9 млрд, по данным Dealogic. Это самый загруженный двухмесячный период с 2021 года с точки зрения как долларового объема, так и количества сделок.

Ежегодно в 2024-2026 годах будут погашаться корпоративные долги на сумму около $2,3 трлн, по расчетам S&P Global Ratings. Аналитики и участники рынка прогнозируют, что надвигающаяся волна выплат будет способствовать дальнейшему росту эмиссии конвертируемых облигаций.