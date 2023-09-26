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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

ВТБ не ведет переговоры об обмене своей доли в Fortenova на акции "Яндекса"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в настоящее время не ведет переговоры с Fortenova об обмене доли банка в ритейлере на акции "Яндекса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

О том, что группа ВТБ, контролирующая около 7% акций крупнейшего ритейлера на Балканах - Fortenova, обсуждает возможный обмен этой доли на акции "Яндекса", сообщило со ссылкой на источники издание Frank Media.

Сделка обсуждается несколько месяцев, и хорватские власти способствовали получению разрешений от Еврокомиссии и Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC), сообщило издание.

Акции "Яндекса" Fortenova планировала скупать у западных инвесторов, в числе которых американские инвестбанки и хедж-фонды. По данным одного из собеседников Frank Media, после этого они бы обменивались на долю в самом ритейлере, а уже на ВТБ оставалось "втащить" долю в "Яндексе" на территорию России.

"В настоящее время ВТБ не ведет переговоры с Fortenova об обмене доли банка в ритейлере на акции "Яндекса", - заявили в пресс-службе ВТБ.

Fortenova Group образована на базе хорватской компании Agrokor, которая из-за финансовых трудностей и невозможности рассчитаться с кредиторами перешла под контроль государства. Сбербанк и ВТБ были кредиторами Agrokor и после реструктуризации на компании получили доли в капитале новой структуры. В прошлом году Сбербанк вышел из капитала Fortenova, продав свою долю в 43% инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Саифу Алькетби.

В конце ноября 2022 года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

В мае "Яндекс" впервые официально сообщил о получении заявок на покупку долей в компании, подчеркнув, что экономическая контрольная доля будет сохранена за менеджерами. Публично подтверждал свой интерес к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов ВТБ (он и сейчас входит в число миноритариев компании), в разных источниках также фигурировали имена Владимира Потанина, Вагита Алекперова, Романа Абрамовича, Алексея Мордашова, Виктора Рашникова.

Однако в июне этого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по покупке консорциумом инвесторов акций "Яндекса" по той цене, которая выставлена за компанию, не целесообразна - раз актив пытаются продать без предусмотренного текущим регулированием для выхода иностранных инвесторов дисконта, нужно передать его во внешнее управление, как "Фортум". Отвечая на вопрос, окончательно ли ВТБ отказался от участия в консорциуме, Костин сказал: "Более того, я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях. Это рыночная (сделка - ИФ) получается. За что?".

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается, исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

ВТБ Fortenova
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