"Биннофарм" обдумает IPO на биржах Азии после развития бизнеса в этом регионе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") не исключает возможности IPO на азиатских биржах, но предметно обсуждать этот вопрос можно будет только после развития бизнеса компании в азиатском регионе, сообщил журналистам в Екатеринбурге гендиректор "Биннофарм групп" Рустем Муратов.

"Это (расширение бизнеса в Азии - ИФ) лежит в общей нашей логике, стратегии, потому что мы эти бизнесы там заводим. Как только они заведутся, будут существовать, можно будет об этом (о проведении IPO - ИФ) разговаривать", - заявил он.

В целом выход на биржу - российскую или азиатскую, "всегда имеем в прицеле", отметил Муратов.

"По сути, мы находимся в состоянии высокой готовности, если захочется послезавтра, то, наверное, за завтра подготовимся и выйдем, в этом нет сложности. Второй вопрос - это состояние рынков текущих", - уточнил гендиректор "Биннофарма".

Ранее в среду Муратов сообщил о планах "Биннофарма" выйти на фармацевтические рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. "Наша первая дочерняя компания в Китае запустилась, мы открыли ее в июне, и буквально на текущей неделе начались первые операции с ней. Следующий шаг (...) мы планируем выходить на рынки Юго-Восточной Азии. Сейчас в ближайшей перспективе смотрим на рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда, может быть, Мьянма", - сказал он.

АФК "Система" видит актуальность IPO для непубличных портфельных компаний группы в 2024 году, отмечал ранее крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. В свою очередь президент "Системы" Тагир Ситдеков в интервью "РБК ТВ" на ВЭФ сообщил, что в рамках новой стратегии корпорация рассматривает разные варианты, в том числе продажу готовых компаний. Большие бизнесы, у которых есть потенциал роста, АФК хочет развивать дальше и будет привлекать для них миноритарных акционеров, а бизнесы, которые достигли верхней точки роста, будет предлагать на продажу на 100%. По его словам, в числе кандидатов на привлечение инвесторов - четыре компании, в том числе и "Биннофарм".

Говоря о возможности нового выхода "Биннофарма" на долговой рынок, гендиректор компании отметил, что пока фармпроизводитель не планирует новые выпуски облигаций.

"Пока компания в хорошей форме с точки зрения финансов. Мы не обременены большой долговой нагрузкой, поэтому (в размещении новых выпусков облигаций - ИФ) просто необходимости нет. Мы можем. Спрос - понимаем, что есть, просто сейчас не надо", - сказал он.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей.

ООО "Биннофарм групп" - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов, сбытом продукции и продвижением препаратов на рынке России и СНГ. Компания образовалась в 2020 году в результате слияния активов ПАО "Синтез" и АО "Алиум".