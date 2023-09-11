Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

АФК "Система" в 2024 г. планирует возобновить IPO непубличных активов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" видит актуальность IPO для непубличных портфельных компаний группы в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"В 2023 не будет ничего - это точно совершенно, а в 2024 точно что-нибудь сделаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Конкретную портфельную компанию-претендента на IPO он не назвал.

Последний раз АФК "Система" выводила на IPO лесопромышленный холдинг Segezha Group в 2021 году. С того момента в числе потенциальных кандидатов на IPO назывались фармхолдинг "Биннофарм Групп", сеть клиник "Медси", дочка ПАО МТС - МТС-банк и др., однако из-за событий на Украине эти планы были отложены.

Весной 2023 года менеджмент "Медси" говорил о том, что компания планирует к осени быть технически готовой к IPO, но конкретики по срокам потенциальной сделки не называл.

Segezha Group Медси МТС-банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых БПЛА над территорией региона

Минпромторг не видит причин для подорожания алюминиевых банок и готов привлечь к ситуации ФАС

Еn+ Group может вложить 60 млрд рублей в строительство ветропарка на 1 ГВт в Приамурье

Соллерс начал серийный выпуск пикапов Sollers T6 на дальневосточном автозаводе

Соллерс начал серийный выпуск пикапов Sollers T6 на дальневосточном автозаводе

Аэропорт Магадана заработал в штатном режиме после инцидента с самолетом

РЖД предлагают добавить к грузовым тарифам на 2024 год 1% за транспортную безопасность

РЖД предлагают добавить к грузовым тарифам на 2024 год 1% за транспортную безопасность

Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Магадана

Сбербанк с начала 2023 года профинансировал сделки M&A на сумму свыше 500 млрд рублей

Сбербанк с начала 2023 года профинансировал сделки M&A на сумму свыше 500 млрд рублей

Минэнерго ожидает улучшения ситуации с топливом в ближайшие дни

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });