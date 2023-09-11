АФК "Система" в 2024 г. планирует возобновить IPO непубличных активов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" видит актуальность IPO для непубличных портфельных компаний группы в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"В 2023 не будет ничего - это точно совершенно, а в 2024 точно что-нибудь сделаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Конкретную портфельную компанию-претендента на IPO он не назвал.

Последний раз АФК "Система" выводила на IPO лесопромышленный холдинг Segezha Group в 2021 году. С того момента в числе потенциальных кандидатов на IPO назывались фармхолдинг "Биннофарм Групп", сеть клиник "Медси", дочка ПАО МТС - МТС-банк и др., однако из-за событий на Украине эти планы были отложены.

Весной 2023 года менеджмент "Медси" говорил о том, что компания планирует к осени быть технически готовой к IPO, но конкретики по срокам потенциальной сделки не называл.