ТЦ "Ясенево" в Москве продан почти за 1 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве торговый центр "Ясенево" (Литовский бульвар, 22) продан на открытых торгах за 963 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка непрофильных активов "Траст", продавца актива.

В состав лота вошли здание с торговой площадью 13,5 тысячи кв.м и земельный участок общей площадью 10 тысяч кв.м. Арендопригодная площадь ТЦ составляет 11 тысяч кв.м.

Банк начал продавать этот здание в сентябре 2022 года. Тогда за лот просили 1,2 млрд рублей.