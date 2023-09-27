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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Оборот розничной торговли в РФ в августе вырос на 11%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении вырос на 11%, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост показателя на 10,6%.

По сравнению с динамикой за июль рост оборота ускорился. Согласно Росстату, после уточнения ряда данных, в июле этот показатель вырос на 10,8% (до обновленной оценки - на 10,5%).

За январь-август 2023 года оборот розничной торговли вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе увеличился на 5,1% в годовом выражении, в то время как в июле рост составлял 4,1% (после уточнения данных). За 8 месяцев этого года торговля пищевыми продуктами выросла на 1,9%.

Оборот непродовольственной розницы в августе замедлился до 16,8% (+17,6% в июле). В январе-августе показатель вырос на 5,6%.

По итогам августа в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 46,1%, непродовольственных - 53,9% (в августе 2022 года - 48,8% и 51,2% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в августе 2023 года составил 4 трлн 168,7 млрд рублей, в январе-августе - 29 трлн 907 млрд рублей.

Как сообщалась, оборот розничной торговли в РФ в 2022 году упал на 6,7%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по динамике розничной торговли на 2023 год предполагает ее рост на 5,2%.

Росстат
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