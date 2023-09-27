Доллар на "Мосбирже" подорожал на 53 копейки, евро подешевел на 18,5 копейки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На торгах среды на "Мосбирже" доллар немного подорожал, а евро - подешевел.

К 19:00 доллар подорожал на 53 копейки, до 96,91 рубля. Евро к этому моменту подешевел на 18,5 копейки, до 101,96 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 20,83 копейки - до 9,18 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6,4 копейки - до 13,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал небольшие разнонаправленные колебания в основных парах на фоне роста доллара к большинству мировых валют, в том числе, евро на рынке Forex. Сила американской валюты объясняется намерением Федеральной резервной системы удерживать процентные ставки высокими дольше, нежели полагал рынок до публикации 20 сентября обновленного прогноза членов FOMC.

Пока рынок видит примерно 81%-ную вероятность, что Федрезерв сохранит ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% на следующем заседании 1 ноября. Шансы на повышение ставки на 25 б.п. в декабре оцениваются в 32%.

Поддержку рублю продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они должны будут перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Банк России привел еще один аргумент против сегментации внутреннего и внешнего валютного рынка на основе изучения китайского опыта: КНР много лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь. "Сейчас многие смотрят на опыт Китая... Мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать, я думаю, все это прекрасно знают, везде различаются условия", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на экономическом факультете МГУ.

В Китае, например, управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала, отметила глава ЦБ. "Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", - заявила председатель ЦБ.

Ремарка Набиуллиной отсылает к недавнему выступлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы. "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - сказал министр 25 сентября.

Министр подчеркнул, что сохранение единого курса рубля при этом не подлежит сомнению. "Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

ЦБ скептически отнесся к этой идее. Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России. "Ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса", - заявил в тот же день ЦБ.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно подешевела к доллару США, однако укрепилась по отношению к евро. "Определенную поддержку рублю может оказывать дорожающая нефть. Коммерческие запасы нефти в США на неделе по 22 сентября снизились сильнее ожиданий - на 2,17 млн баррелей. На этом фоне цена ближайшего фьючерса на Brent на бирже ICE обновила максимум с ноября 2022 года, поднявшись выше $96 за баррель. Оба аукциона Минфина по размещению двух выпусков ОФЗ сегодня были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам. На фоне роста инфляционных ожиданий в сентябре на 0,2 п.п. до 11,7% нельзя исключать дальнейшего повышения ключевой ставки со стороны ЦБ, что в текущих условиях может ограничивать привлекательность вложений в классические ОФЗ с постоянным купоном", - отмечает Беспалов.

"Рубль слабел против доллара и юаня, но укреплялся против евро. Экспортеры продолжают доминировать на рынке, управляя предложением. Объемы выставленных на продажу лотов валюты не могут насытить спрос избытком. Поэтому мы наблюдаем то, что рубль демонстрирует склонность к ослаблению", - говорит ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков

"Российская валюта сегодня чуть ослабла по отношению к доллару США, завершила день в районе 96,8. В целом, последние две недели рубль остается стабильным. Поддержку национальной валюте оказывают продолжающийся налоговый период, а также новая мера поддержки в виде экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером в среду после выхода данных о запасах топлива в США. К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,82% - до $96,57 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3,71% - до $93,7 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,17 млн баррелей - до минимальных со 2 декабря 2022 года 416,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 320 тысяч баррелей, согласно данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 943 тысячи баррелей - до минимальных с 8 июля 2022 года 22 млн баррелей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ повысил официальный курс доллара на 28 сентября на 26,22 копейки, до 96,5 рубля, и уменьшил курс евро на 1,08 копейки, до 101,978 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду поднялся на 28,47 копейки по отношению ко вторнику и составил 96,4696 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 27,06 копейки и составил 96,5065 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 387,501 млн, из которых $545,711 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $841,79 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся всего на 0,24 копейки, до 101,954 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, уменьшился на 5,3 копейки, до 101,934 рубля. Объем торгов евро составил 495,339 млн евро, из которых 172,255 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 323,084 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 сентября осталась на прежнем уровне - 12,39% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно вторника на 2 базисных пункта - до 12,2% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,98% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,72% годовых.