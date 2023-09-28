Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за I полугодие в 27,54 руб. на акцию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Как сообщалось, рекомендованные советом директоров выплаты соответствуют прогнозу опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на дивиденды будет направлено порядка 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период (27,5-27,6 руб./акция).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии "Татнефть" получила 128,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 15,7% меньше результата аналогичного периода прошлого года. При этом выручка снизилась на 25% до 531 млрд рублей.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ – в зависимости от того, какая из них больше. Уставный капитал НК составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом один рубль.

По итогам 2022 года компания выплатила 67,28 рубля на акцию: 32,71 руб./а за первое полугодие, 6,86 руб./а за третий квартал и 27,71 руб./а за четвертый квартал.