Рубль в четверг слегка подешевел к бивалютной корзине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США перешел к небольшому снижению, евро и китайский юань, напротив, слегка ускорили темпы роста на Московской бирже по итогам торгов четверга. Рубль немного подешевел к бивалютной корзине в условиях завершения налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 96,8 руб./$1 в 19:00, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,21 руб./EUR1, подорожав на 24,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,4 копейки - до 99,24 руб. Курс китайского юаня поднялся на 9,5 копейки - до 13,31 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал небольшие разнонаправленные изменения к основным валютам по итогам торгов четверга с учетом завершения налогового периода сентября. В предыдущие дни поддержку котировкам нацвалюты оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед сентябрьским единым днем уплаты налогов. В четверг, 28 сентября, они перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы объемом почти 3 трлн рублей.

Участники торгов анализировали заявления представителей российских финансовых властей относительно мер валютного контроля и уточненных параметров дефицита бюджета в рамках Московского финансового форума.

Дефицит бюджета

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит плановые 2% ВВП, или будет даже меньше, заявил глава Минфина Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

"Доходы и нефтегазовые, и ненефтегазовые превышают наши плановые назначения, наши плановые параметры и расходы, такое право у нас есть, поэтому дефицит бюджета будет точно не выше 2% ВВП, возможно, и ниже. Все будет зависеть от объема расходов, которые будут осуществлены за оставшийся до конца года период. Дефицит не превысит наши плановые параметры", - сказал он.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей.

Мишустин также отмечал, что "устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП".

О валютном регулировании

Минфин РФ солидарен с Банком России в позиции относительно идеи воспользоваться китайским опытом регулирования валютного рынка, использовав так называемую "мембрану" между внешним и внутренним сегментами, кроме того, заявил Силуанов на брифинге в рамках форума.

Он не привел подробностей, ограничившись констатацией совпадения позиций Минфина и ЦБ. Ранее ЦБ подверг идею, озвученную главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, критике.

Решетников предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы. "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - заявил министр в Совете Федерации 25 сентября.

Система валютного регулирования должна быть сложнее и включать анализ тех объемов рублевой массы, которые остаются за рубежом, заявил Решетников в четверг в ходе Московского финансового форума, подчеркнув, что изменения ключевой ставки и возврата валютной выручки для влияния на курс недостаточно, в том числе потому, что крупнейшие компании уже сейчас возвращают на рынок РФ порядка 85%.

Кроме того, как следует из выступления Решетникова, эффект от возврата выручки во многом нивелируется тем, что с ростом доли расчетов в национальных валютах увеличивается и доля средств, возвращаемых экспортерами в рублях.

"Я приведу две цифры, которые, как мне кажется, серьезно покажут ситуацию. У нас с вами доля рублей за экспорт, которая сейчас приходит, по данным Центрального банка, в июле составила 41%. Еще в январе это было 34%. Я думаю, за август и за сентябрь эта цифра еще увеличится. С одной стороны, это хорошо, мы всегда говорили, давайте рублевые расчеты. Вот рублевые расчеты. В импорте у нас 30% доля рублей. Это первое. И второй момент - даже та валюта, которая сюда возвращается, по последней неделе 30% крупные компании этой валюты откупили обратно. То есть, понимаете, у нас 60% возвращается в валюте, из этих 60% еще 30% обратно конвертируется, и то, что остается, то собственного говоря идет на оплату импорта, на, соответственно, операции по выводу и так далее", - обосновал свою позицию глава Минэкономразвития.

"Поэтому, мне кажется, нам здесь надо вырабатывать какие-то более сложные решения. Я никогда не говорил о двух курсах, и считаю множественность курсов разрушающим свободную экономику и нормальную экономику средством. Но, тем не менее, какие-то ограничения, которые принимают большинство стран мира, в принципе, мне кажется, мы можем посчитать, и мы можем по крайней мере обсудить", - вернулся Решетников к недавно поднятой им теме создания "некой "мембраны" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей".

"Что такое 41% у нас возвращается рублями? Это значит, у нас за рубежом есть валютный рынок. И в принципе, он уже скоро будет сопоставим с нашим, и там какой-то другой регулятор это будет как-то регулировать. И нам тоже к этому надо как-то относиться. Поэтому мне кажется, (нужны - ИФ) контроль, или хотя бы мониторинг переводов", - предупредил глава Минэкономразвития.

Любая возможная донастройка регулирования российского валютного рынка не должна ставить под сомнение его базовый принцип - плавающий курс, считает глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"Мы к этому (плавающему курсу - ИФ) очень долгое время шли, это существенное достижение всей макроэкономической политики в нашей стране. Поэтому любые нововведения, на наш взгляд, не должны ограничивать плавающий курс. На этом базовом принципе работает вся экономика, работает денежно-кредитная политика, дисбалансы в экономике снижаются", - отметил Чебесков.

Меры валютного регулирования эффективны для решения тактических задач и на короткий срок, злоупотреблять ими опасно, считает глава набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов.

"По поводу валютного регулирования. Эти меры - есть достаточно большое количество исследований - хороши для решения тактических задач. Ни одна норма валютного регулирования не работает больше шести месяцев", - сказал Швецов в ходе Мосфинфорума.

Он отметил, что рынок всегда найдет способ обойти любую меру валютного контроля. "При этом это делает рынок непрозрачным, более дорогим, снижает уровень конкуренции на рынке. Поэтому злоупотреблять валютным регулированием очень опасно. Но самое главное, что эффективности от этого не получится", - полагает глава набсовета Мосбиржи.

Нефть

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в четверг после существенного подъема накануне на данных о сокращении запасов топлива в США, в том числе уменьшения резервов на терминале в Кушинге.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 0,49% - до $96,05 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,88% - до $92,86 за баррель.

В среду фьючерсы на Brent подскочили в цене на 2,8%, WTI - на 3,6% на данных о сокращении резервов на терминале в Кушинге более чем на 900 тыс. баррелей, до 22 млн баррелей. По оценкам аналитиков Saxo Bank, уровень запасов в Кушинге близок к операционным минимумам 2014 года.

Комментарии аналитиков

"Давление на рубль оказывает завершение налогового периода. Пик фискальных платежей пришелся на сегодняшний день, однако большинство компаний заранее продает для этих целей иностранную валюту. То есть уже на этой неделе ее предложение сокращалось, в том числе за счет возвращения дневного объема продаж ЦБ к стандартному уровню после почти десятикратного увеличения на прошлой неделе. Несмотря на этот негатив, рубль пока не проявляет откровенной слабости. Возможно, поддержку ему оказывает постепенное увеличение экспортной выручки на фоне дорогой нефти", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В четверг на рынке проходили основные расчеты по налогам. На этом фоне рубль ближе к окончанию рабочего дня демонстрировал некоторое укрепление, однако в целом торги в четверг не отличались единой динамикой. (. . .) В целом за последнюю неделю рубль не получил видимой поддержки от подготовки к налоговым платежам, а сегодняшним укреплением лишь отыграл часть позиций, потерянных накануне и в первой половине дня четверга. С началом нового месяца и соответствующим сокращением предложения валюты со стороны экспортеров давление на рубль, судя по всему, возобновится. В то же время сдерживающим укрепление зарубежных валют фактором будут ожидания сохранения жесткой позиции ЦБ по ДКП и увеличение вероятности еще одного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 29 сентября на 50,18 копейки, до 97,0018 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,99 копейки, до 102,0979 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 46,23 копейки по отношению к среде и составил 96,9319 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 44,05 копейки и составил 96,9478 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 350,168 млн, из которых $375,566 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $974,602 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 7,78 копейки, до 102,0318 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 14,31 копейки, до 102,077 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR589,061 млн, из которых EUR199,98 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR389,081 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 сентября поднялась на 8 базисных пунктов - до 12,47% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно среды на 2 базисных пункта - до 12,22% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 10,04% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,75% годовых.