Путин заявил, что отношения РФ и КНР носят характер всеобъемлющего партнёрства

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что российско-китайские отношения носят характер стратегического взаимодействия.

"Отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что "наши предстоящие переговоры в ходе Международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире".

Кроме того, российский лидер пожелал Си Цзиньпину благополучия и успехов, а гражданам КНР - счастья и процветания.