Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,5%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent просела в район $95 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%, лидерами роста выступают обновившие максимумы "префы" "Сургутнеффтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3123,81 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1013,23 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 97,06 рубля (+0,26 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Норникеля" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1,9% "префы", до 52,94 рубля), "Магнита" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги Polymetal (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "Газпром нефти" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Цена размещения акций "Трубной металлургической компании" (+0,7%, до 222,2 рубля) в рамках SPO составила 220,68 руб. за штуку, сообщила в пятницу компания.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Вероятно, инвесторы могу начать закрывать прибыльные позиции перед выходными, по этой причине возможны просадки индекса в течение дня. "Несмотря на это, мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний", - отмечает аналитик.

Поддержку акциям ПАО "Группа Черкизово" и "Русагро" могут оказать новости о том, что власти Китая разрешили импорт свинины из России. "Для производителей свинины возможность экспорта в Китай позволит увеличить выручку от этого сегмента бизнеса в разы. Дело в том, что КНР - крупнейший импортер свиного мяса (порядка 20% всех мировых поставок), однако ввоз российской свинины был под запретом с 2008 года. На этом фоне ожидаем сильного роста выручки от мясных сегментов "Черкизово" и "Русагро" в ближайшие годы", - отметил Головинов.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу нейтрально-позитивный. В Гонконге рынок демонстрирует существенный отскок, нефть немного дешевеет, но может завершить ростом четвертую подряд неделю. Дорожают промышленные металлы. Российские акции мало смотрят на внешние рынки, но закрепление повышенных инфляционных ожиданий будет способствовать покупкам акций, считает аналитик.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение нефти повышает желание зафиксировать прибыль по акциям.

Накануне рынок акций РФ ощутимо вырос и окончательно разбил сформированный с начала осени краткосрочный нисходящий канал. Это хороший технический сигнал для рынка. Теперь ближайшим сопротивлением для индекса МосБиржи выступает район 3190 пунктов, а очень сильной поддержкой - 3000 пунктов.

Что касается нефти, то Антонов по-прежнему ожидает ее роста в район $100 за баррель, возможно уже на следующей неделе, когда закончатся игры крупных спекулянтов в преддверии ближайшей экспирации. Не исключено, что во второй половине торгов в пятницу покупки нефти активизируются, поскольку "медведи" начнут прикрывать "шорты" перед выходными, считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США накануне индексы акций выросли на 0,4-0,8%. Сдерживающим фактором для "быков" стали результаты аукциона по продаже 7-летних гособлигаций США: доходность размещения составила 4,673% годовых, что стало максимальным уровнем с 2009 года.

ВВП США во втором квартале вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, биржи Южной Кореи и материкового Китая закрыты на праздники, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,2-0,3%).

Безработица в Японии в августе неожиданно не изменилась по сравнению с июлем и осталась на уровне максимальных с марта 2,7%, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель снизится до 2,6%.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре упал до 6-месячного минимума в 35,2 пункта по сравнению с 36,2 пункта в августе и максимальными за 19 месяцев 37,1 пункта в июле, сообщило правительство. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя в этом месяце, по данным Investing.com.

Число новостроек в августе снизилось на максимальные с апреля 9,4% в годовом выражении, снижение показателя ускорилось по сравнению 6,7% месяцем ранее и фиксируется в этом году уже шестой раз. Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economics, прогнозировали падение на 8,9% в прошлом месяце.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после повышенной волатильности последних двух сессий.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $94,99 за баррель (-0,4% и -1,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $91,7 за баррель (+0,01% и -2,1% в четверг).

В ходе торгов накануне котировки Brent поднимались до $97,69 за баррель, а цена WTI превышала $95 за баррель впервые за год.

Доходность 10-летних государственных облигаций США в последние дни находится около отметки 4,6%, рекордной с 2007 года. Доходность демонстрирует отрицательную зависимость с ценой облигаций.

Тем временем ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на прошлой неделе на 943 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года.