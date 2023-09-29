Число одобренных ипотечных займов в Британии в августе упало до минимума за 6 месяцев

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число одобренных британскими банками ипотечных кредитов в августе снизилось до минимального значения за последние шесть месяцев, сообщает Financial Times.

В августе банки страны одобрили 45,4 тысячи займов на приобретение жилой недвижимости против 49,5 тысячи в июле. Прогноз аналитиков предусматривал несколько меньший показатель - 45 тысяч.

Количество удовлетворенных заявок на рефинансирование ипотеки за тот же период упало до самого низкого уровня с июля 2012 года и составило 25 тысяч.

При этом объем потребительского кредитования в августе увеличился до 1,6 млрд фунтов стерлингов ($1,96 млрд) c 1,3 млрд фунтов в июле и превысил среднее значение за шесть месяцев в 1,4 млрд фунтов.

Эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла на 16 базисных пунктов, до 4,82% - самого высокого уровня с 2008 года.