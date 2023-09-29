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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 октября повысится на 0,8%, на ячмень – в 1,6 раза

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 4 октября составит 4 тыс. 564,6 рубля за тонну против 4 тыс. 527,5 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 0,8%.

Пошлина на ячмень повысится в 1,6 раза до 1 тыс. 251,1 рубля за тонну с 791,2 рубля, на кукурузу – снизится до 2 тыс. 853,8 рубля с 3 тыс. 201,6 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $244,5 за тонну на пшеницу ($243,3 неделей ранее), $183,6 – на ячмень ($176,3), $207,4 – на кукурузу ($212).

Пошлины будут действовать по 10 октября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз
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