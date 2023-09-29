ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций РФ в I полугодии до $24,3 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2023 года составил $24,3 млрд, что в 6,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($148,1 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В начале июля ЦБ оценивал профицит счета текущих операций в полугодии текущего года в $20,2 млрд, в начале сентября повысил оценку до $23,1 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом полугодии 2023 года, согласно обновленной оценке, пересмотрено в сторону понижения - до $57,6 млрд вместо $58,0 млрд по предыдущей предварительной оценке. Это в 3,1 раза меньше по сравнению со $179,9 млрд за аналогичный период 2022 года.

ЦБ пересмотрел в сторону повышения оценку объемов экспорта и импорта за первое полугодие текущего года: экспорта - до $208,5 млрд с $208,1 млрд, импорта - до $150,9 млрд со $150,1 млрд. В результате экспорт в первом полугодии 2023 года оказался на 31,9% меньше показателя первого полугодия 2022 года ($306,45 млрд), импорт - на 19,3% больше прошлогоднего показателя ($126,5 млрд).

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в первом полугодии 2023 года составило $15,8 млрд (по предыдущей оценке - $16,7 млрд), что в 2,2 раза больше показателя первого квартала 2022 года (минус $7,2 млрд).

Оценка внешнего долга РФ по состоянию на 1 июля 2023 года понижена до $343,4 млрд, ранее он оценивался в $347,7 млрд. Внешние обязательства РФ в первом полугодии 2023 года снизились на $40,3 млрд, или на 10,5%, с $383,6 млрд на 1 января 2023 года.