Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре снизился в 4,8 раза

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-сентябре 2023 года составило $40,9 млрд, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($196,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса России на сайте ЦБ.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые девять месяцев 2023 года снизилось в 2,9 раза, до $87,8 млрд, по сравнению с $252,7 млрд за аналогичный период 2022 года.

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