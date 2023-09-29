ЦБ планирует сократить разрыв по макронадбавкам между банками

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает возможность унификации надбавок к коэффициентам риска для банков, применяющих ПВР-подход, и кредитных организаций, пользующихся стандартным подходом. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Мы обсуждаем сейчас с банками наш нормакт, который устанавливает особенности применения надбавок для банков, использующих продвинутый подход для определения коэффициентов риска. Здесь мы хотели бы унифицировать немного больше с банками, которые находятся на стандартном подходе", - сказала Данилова на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

Она отметила, что, например, в части ипотеки сильно различаются коэффициенты риска по банкам на продвинутом подходе и обычным банкам.

"В результате у нас получается очень большая разница в надбавках, поэтому мы сейчас обсуждаем с участниками рынка новый подход к надбавкам, когда надбавка будет не умножаться на коэффициент, а прибавляться, то есть аддитивное применение надбавок", - пояснила глава департамента ЦБ.

Регулятор сейчас обсуждает эти предложения с банками, задачи полностью унифицировать надбавки нет.

"Мы понимаем, что банки, которые используют продвинутые модели, у них действительно есть преимущество, и они лучше понимают риски, поэтому справедливо, чтобы они могли использовать более низкие коэффициенты риска", - заявила Данилова.

ЦБ рассчитывает на принятие этого нормативного акта в 2024 году. Новые нормы будут применяться только по вновь выдаваемым кредитам, пояснила она журналистам в кулуарах форума.

"У нас есть нормакт, который определяет особенности применения макронадбавок для банков, использующих продвинутый подход. Такой есть вариант использования надбавок, когда коэффициент риска макропруденциальный, применяемый банком, умножается на надбавку. Когда он низкий, то получается и произведение достаточно низкое, поэтому получается существенная разница между обычными банками и теми, у кого есть такая возможность. Мы обсуждаем с ними, как можно этот арбитраж убрать", - сказала Данилова журналистам.

Подход на основе внутренних рейтингов банков (IRB-подход или ПВР-подход) в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только крупнейшие банки с активами не менее 500 млрд рублей.