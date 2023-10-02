Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,5%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне подросшей нефти и фондовых фьючерсов в США после решения вопроса о финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,5%, при этом лидерами роста выступают бумаги "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3148,87 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1008,49 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар стоит 98,36 рубля (+0,39 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +4,2% "префы"), "АЛРОСА" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,4%), АФК "Система" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", начало октября на российском рынке, вероятно, пройдет в нейтральном ключе. Однако краткосрочно рынок сохраняет некоторый импульс вверх для завершения отскока. В среднесрочной перспективе на российском рынке ожидается возобновление повышательного тренда к верхней границе широкой боковой формации. На рынке США начало торгов, скорее всего, будет позитивным, так как на выходных удалось избежать "шатдауна" - американские власти пришли к временному соглашению на 45 дней, которое предотвратило приостановку работы правительства.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, начавшееся в пятницу уверенное снижение курса рубля продолжилось утром в понедельник, пара доллар-рубль тестирует сопротивление 98,5 руб./$1.

"Видим высокую вероятность пробоя этой преграды и ухода курса чуть выше 100 руб./$1, где можно ждать решительных действий монетарных властей по обузданию роста доллара. Слабый рубль будет поддерживать акции экспортеров, среди которых очень перспективно выглядит нефтянка. В ближайшее время также ждем возобновления роста нефти, которой должен помочь традиционный для осени сезон ураганов в Штатах. Отметка $95 за баррель, которая была ранее сопротивлением, уже проторгована и теперь не станет сильным препятствием для движения нефти Brent к $100", - считает эксперт.

Из нефтянки наиболее интересными выглядят "префы" "Сургутнефтегаза" и бумаги "Газпром нефти", которые были в тройке пятничных лидеров роста. Однако с первой бумагой стоит проявлять среднесрочную осторожность. Во-первых, похоже, что часть валютной кубышки компания конвертировала в рублевые активы, поэтому падение курса национальной валюты уже не так сильно, как могло бы, будет влиять на прибыль, считает Антонов. Во-вторых, маловероятно, что монетарные власти РФ пустят курс доллара далеко за "сотню", да и приток долларов на МосБиржу все-таки должен увеличиться из-за роста цен на нефть, полагает он.

"Газпром нефть" в пятницу пробила вверх боковик, что стало одной из причин ее мощного взлета с обновлением исторического максимума. Но бумага интересная с точки зрения ожиданий от нее повышенных дивидендов, львиная часть которых уйдет "Газпрому".

Акции Сбербанка в пятницу выросли более чем на 1% во многом из-за слов главы банка Германа Грефа, что Сбер думает над выкупом своих акций у нерезидентов. Однако Сбер, по мнению Антонова, не получит в ближайшее время разрешение от властей на такую операцию. По грубым прикидкам, Сберу нужно будет направить на выкуп не менее 0,5 трлн руб. Такие деньги дня него не проблема - это половина заработанной чистой прибыли с начала года. Но выход такой суммы на тонкий российский валютный рынок, даже равномерно в течение пары месяцев, обвалит курс рубля, считает Антонов.

В целом, на рынке акций РФ вряд ли стоит ожидать сильных движений в ближайшие дни. Скорее всего, будут наблюдаться периодические взлеты отставших бумаг и быстрая фиксация спекулятивной прибыли по ним, считает представитель "Алор брокер".

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,5%: снизились Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,3%), подрос Nasdaq Composite (+0,1%). По итогам недели Dow Jones упал на 1,3%, S&P 500 - на 0,7%, Nasdaq прибавил 0,1%.

Все три индикатора завершили сентябрь и третий квартал снижением, причем падение S&P 500 (-4,9%) в прошлом месяце стало максимальным с декабря 2022 года, свидетельствуют данные FactSet.

В пятницу трейдеры оценивали отчет о расходах и доходах населения США за август, включающий в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Как расходы, так и доходы американцев в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли США.

Индекс PCE укрепился на 3,5% в годовом выражении, как и ожидалось. А вот июльские темпы роста индикатора были пересмотрены с повышением - до 3,4% с 3,3%. Подъем индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе замедлился до 3,9%. Его июльские темпы роста были пересмотрены до 4,3% с 4,2%.

Опубликованные данные показывают замедление базовой инфляции в США, однако трейдеры сомневаются, что это остановит Федрезерв от еще одного повышения базовой ставки в этом году, отмечает Market Watch.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, также выходные продолжаются в Южной Корее), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы прибавляют 0,5-0,7%).

Сенат Конгресса США накануне большинством голосов принял резолюцию, которая позволяет избежать прекращения финансирования правительства (шатдауна), сообщили американские СМИ.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в июле-сентябре до 9 пунктов по сравнению с 5 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Таким образом, значение индикатора достигло максимального уровня за последние пять кварталов. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 6 пунктов, по данным опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) в субботу. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 50 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор превысил данную отметку впервые с марта. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно растут после снижения в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $92,6 за баррель (+0,4% и -1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $91,25 за баррель (+0,5% и -1% в пятницу).

Опасения, связанные с потенциальной нехваткой предложения на рынке, поддерживали стоимость нефти в сентябре. Многие аналитики по-прежнему уверены, что цены продолжат двигаться вверх, к отметке в $100 за баррель, отмечает Market Watch.

Brent в сентябре подорожала на 9,7%, в третьем квартале - на 27,3%, WTI - соответственно на 8,6% и 28,5%.

На этой неделе (2-5 октября) в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023, в ходе которой могут прозвучать новые сигналы о том, чего ждать нефтяному рынку в ближайшее время. Среди спикеров на конференции - генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.