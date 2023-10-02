Аналитики ожидают синхронизации торговли на KASE и AIX без объединения бирж

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объединение управления двумя казахстанскими биржами, Astana International Exchange (AIX) и Казахстанской фондовой биржей (KASE), вряд ли приведет к созданию в Казахстане единой биржи, речь, скорее, может идти о создании моста для клиринговых расчетов или формировании единого пула ликвидности, чтобы облегчить доступ инвесторов к обеим биржам, считают эксперты, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан".

Объединить AIX и KASE под единым управлением 1 сентября в послании народу предложил президент Касым-Жомарт Токаев.

Единое окно для инвесторов

По мнению исполнительного директора Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) Данияра Темирбаева, поручение президента подразумевает не объединение бирж, а синхронизацию определенных процессов.

"Мне кажется, что не совсем правильно поняли поручение главы государства. Их (биржи - ИФ) невозможно объединить, невозможно слить в одну структуру, поскольку них разные технологические платформы. Плюс у них разная регуляторная среда, в частности, AIX создана на базе МФЦА (международного финцентра "Астана", где действует английское право - ИФ). И их нельзя смешать, у них разные регуляторные режимы, разные функции. Я так думаю, что, скорее всего, речь шла о координации их действий, чтобы ликвидность не размывалась", - считает Темирбаев.

О синхронизации процессов говорит и директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков. По его словам, Токаев выразил намерение объединить KASE и AIX, ссылаясь на их дублирование и конкуренцию.

"В текущей ситуации это может означать синхронизацию процессов или создание единого пула ликвидности, чтобы облегчить доступ инвесторов к обеим биржам. Время на объединение потенциала бирж будет зависеть от конкретных деталей и согласования интересов всех сторон. Можно предположить объединение по типу слияния РТС и ММВБ, однако достаточно широкий пул инвесторов KASE и AIX делает физическое объединение бирж весьма сложным", - отмечает Кабаков.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) также считают невозможным как юридическое слияние AIX и KASE, так и их техническую интеграцию.

"Речь идет о двух разных юридических лицах, принадлежащих разным акционерам и функционирующих в разных юрисдикциях, речь не может идти ни об их юридическом слиянии, ни о технической интеграции их IT-систем - это было бы слишком сложно и потребовало бы чрезмерных материальных затрат. На наш взгляд, возможным путем решения этой нетривиальной задачи могло бы стать создание на первоначальном этапе общего совета KASE и AIX, который выработал бы общую стратегию и политику", - считают аналитики АФК.

При этом в АФК подчеркивают, что основная ликвидность казахстанского рынка ценных бумаг сконцентрирована на KASE.

Объединяй и властвуй

Поручение главы государства, по мнению Темирбаева из QAMS, подразумевало обеспечение инвесторам единого доступа к обеим биржам сразу либо создание "клирингового моста расчетов, чтобы инвестор мог через одно окно покупать ценные бумаги и на AIX, и на KASE".

"Сейчас это невозможно, у казахстанских инвесторов есть определенные затруднения, и чтобы что-то купить на одной бирже и продать на второй, приходится давать поручения брокеру, чтобы он перевел деньги из одного депозитария в другой. Видимо, в поручении Токаева речь идет не об объединении бирж, а скорее о расчетном клиринговом мосте для того, чтобы эти две биржи с точки зрения пользователя могли быть для инвестора одним окном. В таком терминале или приложении вам неважно, какая биржа - вы даете поручение и можете купить и там, и там без переводов в депозитарий, чтобы ликвидность не размывалась по обеим биржам", - пояснил исполнительный директор ассоциации.

На его взгляд, процесс синхронизации может занять длительное время, если не будет решительной воли всех заинтересованных сторон. В противном случае, поручение президента может быть выполнено "для галочки".

"Это может занять годы. Возможно, поручение исполнят так, что будет выглядеть, будто оно исполнено, но на самом деле это будет решение, которое просто всех устраивает. Я как инвестор испытываю трудности с тем, чтобы торговать на AIX и KASE. Например, американские или европейские брокеры, как правило, дают доступ сразу на все площадки, и вы не знаете, на какой бирже вы купили эти акции. Поэтому, я полагаю, что поручение Токаева заключалось в синхронизации, чтобы было удобно работать", - заключил Темирбаев.

В Ассоциации финансистов Казахстана также полагают, что результатом объединения может стать "бесшовная" работа инвесторов на обеих площадках.

"Есть все основания полагать, что организаторы объединения примут все необходимые меры, чтобы сделать этот процесс (торговли - ИФ) бесшовным и максимально безболезненным для всего пула профессиональных участников рынка ценных бумаг. Для инвесторов это будет означать доступ к единому рынку с потенциальным объемом более 10 трлн тенге", - уточняют аналитики ассоциации.

Синергия для роста инвестиций

В свою очередь председатель правления АО "Сентрас Секьюритиз" Талгат Камаров полагает, что в поручении президента Казахстана шла речь о единой стратегии по привлечению инвестиций в экономику как из внешних, так и из внутренних источников.

"Структуры управления двумя биржами были разными, были разные стратегии, при этом некоторые продукты пересекались. Поэтому, поскольку мажоритарная доля в обеих биржах государственная, наверное, естественно прозвучало это поручение, чтобы был единый подход по привлечению инвестиций в экономику путем синергии двух бирж, и чтобы они не конкурировали, а следовали четкой единой стратегии и не тратили государственные деньги на борьбу или конкуренцию друг с другом", - убежден Камаров.

По его мнению, речь может идти об объединении площадок в одну группу - и это не физическое слияние или концентрация на одной площадке.

"Если брать какую-то одну базу и строить все на ней, это означает перечеркнуть все сделанные ранее усилия и инвестиции в инфраструктуру, а инвестиции были значительные. И ставить на утрату такие инвестиции неразумно с точки зрения правильного хозяйственного подхода. Поэтому, скорее всего, речь о каком-то разумном сбалансированном подходе. Я за то, чтобы обе биржевые площадки сохранились, но должна быть единая госполитика в отношении развития двух бирж, чтобы они дополняли друг друга, и была органическая синергия, нежели конкуренция за долю на рынке. Глобальная задача у обеих бирж - привлечение инвестиций в отечественные компании и бизнес", - подчеркивает он.

Говоря о сроках, Камаров уверен, что все зависит от готовности всех заинтересованных сторон к диалогу и сотрудничеству.

"Нужно построить план тактический и стратегический, внести коррективы в существующие бизнес-стратегии, структуру корпоративного управления. Работа большая, это точно не полгода и не до конца года тем более. Это среднесрочный план. Главное, двигаться в этом направлении и, если эффективно работать, то можно уложиться за год-два", - заключил глава "Сентрас Секьюритиз".

Ненужная конкуренция

Токаев в послании поручил проработать возможность объединения двух казахстанских фондовых бирж под единым управлением.

"В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением", - сказал президент.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) - крупнейшая фондовая площадка в Казахстане. В составе биржи действуют пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо и рынок деривативов. Биржа создана в 1993 году, в 2022 году объем торгов на ней составил $563,7 млрд. Всего у биржи 76 акционеров, в том числе Нацбанку Казахстана принадлежит 47% акций, ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" - 13,1%. Доли прочих акционеров составляют менее 10% акций.

Биржа AIX образована в 2017 году в рамках развития международного финансового центра "Астана" - территории с особым налоговым, валютным, визовым режимом в столице Казахстана, созданной с целью привлечения инвестиций в экономику. Торги ценными бумагами на площадке запущены в ноябре 2018 года. Объем торгов на AIX по итогам 2022 года составил $173 млн. Акционерами AIX выступают администрация финцентра "Астана", Китайско-казахстанский фонд сотрудничества производственных мощностей ("дочка" Фонда Шелкового пути), Шанхайская фондовая биржа (SSE) и американская биржа Nasdaq (которая, кроме того, является основным технологическим партнером AIX).

Официальный курс на 2 октября - 474,47 тенге/$1.