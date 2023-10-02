Иркутский завод полимеров выйдет на проектную мощность в 2025 году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) рассчитывает в течение 2025 года вывести на проектную мощность строящийся Иркутский завод полимеров (ИЗП) в Усть-Куте, сообщил журналистам гендиректор ИНК Яков Гинзбург.

"2025 год - первый полный год работы ИЗП. Выходить (на проектную мощность в 650 тысяч тонн полимеров в год - ИФ) будем потихоньку, в течение года. Выход на режим - непростой период, когда мы совершенствуем свои процессы, отрабатываем разные моменты, которые во время пусконаладки еще невозможно было отработать", - сказал он.

Глава ИНК уточнил, что первую тонну продукции ИЗП рассчитывает получить в декабре 2024 года.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Гинзбург отметил, что сумма инвестиций ИНК в Иркутский завод полимеров за последние два года "подросла", но назвать ее отказался.

В сентябре Гинзбург говорил, что готовность Иркутского завода полимеров достигла 75%.

ИНК с 2014 года реализует собственный газовый проект на севере Иркутской области. Ранее она оценивала весь проект в 450 млрд рублей, а отдельно Иркутский завод полимеров (третий этап газового проекта, запуск был ранее намечен на 2024 год) - примерно в 250 млрд рублей.