Объем выпуска облигаций в Китае в августе составил 6,6 трлн юаней
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Общий объем выпуска облигаций в КНР в августе составил 6,63 трлн юаней ($923,42 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе были эмитированы госбумаги на 922,42 млрд юаней, бонды местных правительств - на 1,31 трлн юаней, передает "Синьхуа".
Объем размещения корпоративных облигаций равнялся 1,45 трлн юаней, финансовых - 919,47 млрд юаней.
Выпуск ценных бумаг, обеспеченных кредитными активами, составил 33,17 млрд юаней, межбанковских депозитных сертификатов - 1,96 трлн юаней.
Общий объем размещения облигаций в КНР в июле составлял 5,74 трлн юаней.