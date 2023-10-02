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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Объем выпуска облигаций в Китае в августе составил 6,6 трлн юаней

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Общий объем выпуска облигаций в КНР в августе составил 6,63 трлн юаней ($923,42 млрд), сообщил Народный банк Китая. В том числе были эмитированы госбумаги на 922,42 млрд юаней, бонды местных правительств - на 1,31 трлн юаней, передает "Синьхуа".

Объем размещения корпоративных облигаций равнялся 1,45 трлн юаней, финансовых - 919,47 млрд юаней.

Выпуск ценных бумаг, обеспеченных кредитными активами, составил 33,17 млрд юаней, межбанковских депозитных сертификатов - 1,96 трлн юаней.

Общий объем размещения облигаций в КНР в июле составлял 5,74 трлн юаней.

Народный банк Китая Китай
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