Минфин прогнозирует, что налоговые вычеты для нефтегаза в 2024 г. вырастут на 19%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Налоговые вычеты для нефтегазовой отрасли в 2024 году по сравнению с текущим годом вырастут на 19% и составят 436 млрд рублей, а в 2025-2026 гг. вычеты опустятся ниже текущих уровней, прогнозирует Минфин. Отчет об оценке налоговых расходов РФ опубликован в понедельник, он входит в состав "бюджетного пакета" документов, внесенных в Госдуму.

Понятие "налоговый расход" было введено в Бюджетный кодекс в 2018 году, это выпадающие доходы бюджета, вызванные налоговыми льготами.

По данным Минфина, налоговые вычеты в нефтегазовой сфере последовательно растут: 88 млрд руб. в 2020 году, 217 млрд руб. в 2021 году, 277 млрд руб. в 2022 году, оценка на текущий год – 365 млрд руб. В 2024 году прогнозируются предоставление вычетов на 436 млрд руб., в 2025 году – 337 млрд руб., в 2026 году - 309 млрд руб.

Вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения, введенный бессрочно с 1 апреля 2020 года, в 2023 году прогнозируется на уровне 158 млрд руб., в 2024 году - 222 млрд руб., в 2025 году - 221 млрд руб., в 2026 году - 210 млрд руб. Вычет по НДПИ по Приобскому месторождению "Роснефти" в ХМАО, введенный с 1 января 2021 г., установлен на фиксированном уровне - 45,96 млрд руб. ежегодно, по Приобскому месторождению "Газпром нефти" (введен с 1 января 2022 г.) - 9,996 млрд руб. ежегодно. Вычет по Самотлорскому месторождению также фиксированный - 35 млрд руб. ежегодно. Предоставление данных вычетов идет в привязке к базовой цене на нефть $45,04 за баррель, с ежегодной индексацией на 2% начиная с 1 января 2024 г. Данная цена установлена в фиксированном размере в апреле 2023 года специально для применения нефтегазовых вычетов. Вычет предоставляется только в те периоды, когда цена выше базовой.

В материалах оценивается размер налогового вычета при добыче нефти в Иркутской области налогоплательщику, реализующему проект по созданию новых производственных мощностей по переработке этана и СУГ. Он составит в 2023 и 2024 г. по 60 млрд руб., в 2022 г. он составил 25 млрд руб. (льгота была введена с 1 июля 2022 г.). Речь идет о реализации принятого летом 2021 года закона о предоставлении по 31 декабря 2024 года для "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) вычета по НДПИ для финансирования строительства завода по переработке этана и СУГ. При этом с 2025 года компания должна будет через повышенный НДПИ компенсировать данную льготу. Согласно расчетам Минфина, в 2025 году бюджет получит 38,4 млрд руб., в 2026 году - 44,4 млрд руб.

Налоговый вычет по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти в Татарстане (основной разработчик - "Татнефть" может составить 10,7 млрд в 2023 г., по 12 млрд ежегодно в 2024 и 2025 г. и в 2026 г. - 1,3 млрд руб. Речь идет о вычетах по расходам, направляемым компанией на инвестиции в охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности.