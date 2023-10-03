Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,3% на старте торгов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций во вторник открылись снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent опустилась в район $90 за баррель) из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США. Лидируют в откате расписки Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 3126,23 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 989,64 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар подешевел на 38 копеек, до 99,39 рубля, в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,26 рубля.

Подешевели расписки OZON (-1,3%), акции "Аэрофлота" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), Polymetal (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,6% "префы"), "Северстали" (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", внешние факторы не располагают к подъему рынка акций РФ: стоимость нефти марки Brent откатилась к $90 за баррель, что может негативно повлиять на акции нефтегазового сектора, доля которых в индексе МосБиржи значительная.

"Краткосрочно ждем снижения торговой активности, однако при этом волатильность может усилиться. По доллару ближайшим ориентиром и техническим сопротивлением выступает августовский максимум 101,75 рубля/$1, однако в среднесрочной перспективе ключевые факторы остаются на стороне рубля. На американском рынке в фокусе у глобальных инвесторов будет пятничный отчет по рынку труда в США - сильная статистика способствует удержанию высоких ставок ФРС, что может негативно сказываться на фондовом рынке", - отмечают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на утренних валютных торгах доллар локально превышал рубеж 100 рублей/$1, после чего скорректировался.

"Этот уровень не является техническим сопротивлением, скорее, это важная психологическая преграда. Теперь будем наблюдать, сумеет ли пара доллар-рубль закрепиться выше сотни, или это был "ложный пробой". Пока все говорит в пользу того, что рубль продолжит дешеветь. Ближайшей целью роста пары является августовский максимум 101,75 рубля/$1, а при его пробое будет открыта дорога на 120 рублей/$1, но это совсем пессимистичный сценарий. Надеемся, что увеличенная в результате роста цен на нефть валютная выручка все-таки начнет поступать в страну. Не исключена еще одна порция словесных интервенций в поддержку рубля, но они сейчас будут иметь очень ограниченное влияние", - считает эксперт.

Тем временем, не радует и нефть - цена Brent опускалась утром ниже $90 за баррель. Никаких причин для сильного и безоткатного снижения нефти четыре дня подряд, кроме укрепляющегося доллара, нет. Уровень $90 за баррель является довольно сильной поддержкой, полагает Антонов.

На российском рынке акций утром можно ожидать снижения в рамках осторожной фиксации прибыли игроками. "В связи со слабым рублем ждем очередного повышения ключевой ставки ЦБ, что будет позитивно для акций "Московской биржи". На ожидании роста ставки ЦБ по-прежнему стоит сокращать позиции в первую очередь по самым закредитованным компаниям, к которым можно отнести маркетплейсы, а также отрасли связи, девелопмента и ритейла, считает представитель "Алор брокер".

В США накануне индексы акций изменились на 0,01-0,7%: выросли Nasdaq (+0,7%) и S&P 500 (+0,01%), просел Dow (-0,2%) на фоне роста доходности гособлигаций США.

После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность 10-летних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, 30-летних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.

Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%; биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками) на опасениях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США, но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

Резервный банк Австралии (RBA) оставил размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Это совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после падения накануне до минимумов за три недели.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4%, до $90,34 за баррель (-1,6% в понедельник), ноябрьские фьюче5рсы на WTI дешевели на 0,3%, до $88,56 за баррель (-2,2% накануне).

Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.