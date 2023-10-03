Два экс-менеджера "Яндекса" перешли в VK на должности вице-президентов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK назначил двух вице-президентов - по рекламным технологиям и по информационной безопасности (ИБ), которые перешли в холдинг из "Яндекса".

Как говорится в сообщении VK, вице-президентом по рекламным технологиям назначен Петр Попов, который более 10 лет занимался развитием поисковых и рекламных технологий в "Яндексе". В VK он сфокусируется на повышении эффективности рекламных платформ компании и усилении маркетинговых технологий, которые решают медийные и перформанс-задачи рекламодателей.

Вице-президентом по информационной безопасности стал Антон Карпов. "Под его руководством команда продолжит продвигать программу защиты пользователей и их данных VK Protect, а также обеспечивать практическую защищенность продуктов VK", - говорится в сообщении. До прихода в VK Карпов более 10 лет занимал должность руководителя службы безопасности и отвечал за информационную, физическую и экономическую безопасность компании. С 2009 по 2011 год работал в глобальной службе кибербезопасности британского банка Barclays, проводил технологические аудиты безопасности инфраструктуры банка по всему миру, обеспечивал соответствие российского филиала Barclays глобальным стандартам безопасности.

Ранее занимавший должность вице-президента, директора по информационной безопасности VK Алексей Волков принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами VK. Прежний вице-президент VK по рекламным технологиям Егор Абрамец покинул холдинг несколько месяцев назад, сказали "Интерфаксу" в компании.