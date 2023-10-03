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"ЭкоНива" перенесла на 16 октября начало биржевых торгов молочной продукцией

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "ЭкоНива", ведущий производитель сырого молока в России, перенес на 16 октября начало биржевых торгов молочной продукцией, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Первоначально торги сырым цельным молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом планировалось начать 2 октября.

"Компании-партнеры впервые проходят процедуру регистрации, это, в свою очередь, вызвало ряд вопросов с их стороны. После проведения обучающего вебинара было принято решение начать торги в середине октября, чтобы как можно больше потенциальных участников успели зарегистрироваться на бирже и принять участие в аукционах", - сообщили в пресс-службе.

Торги будут организованы на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Участвовать в них смогут контрагенты группы, зарегистрированные на площадке НТБ и допущенные к аукционам "ЭкоНивы". В настоящее время продолжается аккредитация партнеров-покупателей.

Как сообщал "Интерфаксу" президент агрохолдинга Штефан Дюрр, выход на биржу нацелен на то, чтобы сделать молочный рынок более прозрачным и дать ему реальные ценовые ориентиры. "Я посмотрел, как торгуются на бирже другие товары, зерно, сахар например. Да, объемы небольшие, но они достаточны для того, чтобы давать ориентиры по цене", - говорил он.

По его словам, "ЭкоНива" готова продавать через биржу по 500 тонн молока в день.

ГК "ЭкоНива" - вертикально интегрированный холдинг. Основан в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под его управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

Основное - молочное - подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В прошлом году на предприятиях группы произведено порядка 1,2 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" развивает переработку молока. Под ее управлением пять производственных площадок в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

В 2022 году выручка группы, согласно неаудированной отчетности, увеличилась на 31%, до 66 млрд рублей, в евро (материнская компания группы зарегистрирована в Германии) на 64%, до 957 млн евро. EBITDA выросла на 60%, до 26,5 млрд рублей.

Московская биржа НТБ Штефан Дюрр ЭкоНива
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