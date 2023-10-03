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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Рынок акций РФ во вторник отыграл утренние потери на стабилизации нефти и курса рубля

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру вторника отыграл утренние потери и вышел в небольшой "плюс" благодаря стабилизации нефти (Brent удержалась выше $90 за баррель) и курса рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США в условиях сильной статистики по рынку труда страны.

Индекс МосБиржи по итогам основных торгов превысил отметку 3140 пунктов после утреннего снижения к 3100 пунктам, лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и "АЛРОСА". К закрытию основных торгов индекс МосБиржи составил 3143,88 пункта (+0,37%, утром индикатор опускался до 3103,63 пункта), индекс РТС - 993,74 пункта (+0,16%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар США к 18:50 стоил 99,66 рубля (-0,1 рубля), в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,255 руб./$1.

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